GF Vip 7, ex tronista e il suo compagno pronti ad entrare nella casa: notizia bomba

C’è un ex tronista che sarebbe pronto ad entrare nella casa del GF Vip 7 come nuovo concorrente del reality di Alfonso Signorini. Ecco di chi si tratta e perchè potrebbe entrare insieme al suo fidanzato nella casa.

Per il prossimo GF Vip 7 il conduttore Alfonso Signorini stava pensando di portare seriamente una rivoluzione nel format del programma. Dal 2000 al 2015 il Grande Fratello è stato rigorosamente nip, ovvero hanno partecipato persone non famose. Dal 2016 in poi si sono susseguite diverse edizioni vip, inizialmente condotte da Ilary Blasi.

Signorini, che ha già confermato che il GF Vip 7 inizierà a settembre, aveva inizialmente confessato su Instagram di essere tentato di condurre un’edizione nip del programma. Sembrerebbe che però questo non sia possibile, e dunque negherebbe tutte le voci che invece lo vedevano allo studio di un’edizione mista vip e nip.

GF Vip 7, ecco chi è l’ex tronista pronto per il reality

È da diverso tempo che l’ex tronista di Uomini e Donne da un milione di follower su Instagram non si vede più in Tv, e sembra che finalmente sia arrivata l’opportunità giusta per rilanciare la carriera al di fuori dei social media. Precedentemente aveva smentito la sua presenza a L’Isola dei Famosi, anche se è il suo programma preferito.

Nell’ultima intervista concessa nel programma radiofonico di RTL 102.5, Trends&Celebrities, Claudio Sona ha spiegato che, gli piacerebbe anche molto partecipare al GF Vip 7 come concorrente. Di quest’ultima edizione, però, non gli sono piaciuti i toni e la maleducazione. Sarebbe anche disposto sperimentarsi nel ruolo dell’inviato.

Perchè Claudio Sona e Nick Cornia potrebbero partecipare insieme

Claudio Sona ha spiegato che a lui piace molto rivestire il ruolo del leader ed avere in mano la situazione, e sa anche essere diplomatico. Ha anche aggiunto: “Mi piacerebbe anche andarci per illustrare la normalità di una coppia gay che si ama e si cerca“. A causa della gelosia, l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe infatti entrare in coppia nel GF Vip 7.

Sia Nick che Claudio sarebbero molto gelosi, a volte anche solo a causa di uno sguardo. Il personal trainer ha spiegato che potrebbe resistere senza il tronista al massimo un paio di mesi. La coppia si frequenta da ormai due anni e passano quasi tutta la giornata insieme. Sona spiega: “Anche per questo ogni tanto ci sono incomprensioni e litigi“.