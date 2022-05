Federica Panicucci non riesce a trattenere le lacrime per Denise Pipitone: la confessione

Federica Panicucci è conosciuta per il suo programma della mattina in cui mostra sempre grande sensibilità: ora si racconta a 360°

Siamo abituati a vedere la conduttrice toscana in vesti professionali che non riescono a nascondere del tutto l’emotività, ma in gran parte. Adesso ha deciso di raccontarsi nella sua totale integrità.

A mani basse leader della fascia mattutina, Federica Panicucci con Mattino Cinque ha sempre mostrato grande sensibilità sui temi di estrema attualità come lei stessa ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Anche se non sembra, io sono una persona emotiva, e ho lavorato molto per riuscire a tenere a bada questo mio lato”. Con grande professionalità, la conduttrice toscana ha raccontato di aver sempre provato a scindere lavoro ed emozioni per dare una visione quanto più oggettiva e distaccata possibile dei fatti raccontati in diretta.

Mediaset sa di poter fare affidamento per la sua conduzione e da anni non fa altro che puntare su di lei su programmi di spessore, oltre ad affidarle la fascia mattutina di Canale 5. Sono un paio d’anni, per altro, che la Panicucci è il volto del Capodanno di Mediaset: dal 2017 è lei a portare avanti l’evento musicale che chiude l’anno.

Federica Panicucci si commuove sul caso Denise Pipitone: il suo racconto

A proposito della questione di saper scindere le emozioni dal suo lavoro, Federica Panicucci ha dovuto ammettere che è difficile di fronte a certi argomento. In particolare, la conduttrice toscana ha citato un caso che l’ha colpita e le ha fatto vacillare ogni fermezza fin qui acquisita: “È chiaro che a volte è impossibile non farsi coinvolgere. Penso, per esempio, al caso di Denise Pipitone. Difficile non commuoversi, a maggior ragione per chi è mamma come me”.

Ad ogni modo, la magistrale conduzione di Federica Panicucci è frutto di tanto lavoro oltre la diretta come lei stessa ha ammesso a TV Sorrisi e Canzoni cui ha parlato della scaletta del programma di volta in volta: “Siamo pronti anche a modificarla in diretta. È proprio questo il bello di Mattino Cinque News”.