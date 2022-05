Draghi: “Le parole di Lavrov in tv? Aberranti”

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, commenta l'intervista a Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, andata in onda su Rete4: "Anzitutto è stato un comizio. La domanda che ci si deve fare quindi è se si deve accettare di invitare una persona che chiede di essere intervistata senza nessun contraddittorio. Non è granché professionalmente e fa venire in mente strane idee". Poi il giudizio tranchant: "Parole aberranti. La parte su Hitler e le sue origini ebree: quella è davvero oscena."