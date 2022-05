Charlene di Monaco l’ha rifatto: tutti sconvolti al Principato

Non tutti l’avevano notato, ma i più attenti sì e la notizia ha sconvolto tutto il Principato di Monaco: il gesto di Charlene

Quello che accade al Principato ha sempre qualcosa di ambiguo sotto, questa volta la principessa sconvolge tutti con un gesto che non faceva da un bel po’: segno che le cose stanno procedendo per il verso giusto?

Lo Charlene gate è cominciato a maggio 2021 quando la principessa ha lasciato il Principato per volare in Africa dove si è messa a disposizione delle persone meno abbienti per poter portare avanti iniziative benefiche. Mai idea fu più funesta, visto e considerato che la principessa si è gravemente ammalata a tal punto di essere preoccupati per le sue condizioni che si pensava potessero portarla alla morte. Basti pensare che la Principessa è stata sottoposta ad una serie di interventi chirurgici a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica.

Non appena è riuscita a lasciare l’Africa, nonché quando le condizioni di salute l’hanno permesso, Charlene è stata in una clinica in Svizzera per poterle concedere la miglior riabilitazione. Durante quel periodo Alberto ha ammesso: “Mia moglie è molto provata e ha bisogno di riposo. Deve riprendersi da una stanchezza, non solo fisica. Non appena la salute glielo consentirà, sarà felice di riprendere i suoi doveri istituzionali”. A seguito di ciò si è vociferata anche di una crisi tra i due, con una fisica separazione in due abitazioni diverse.

Charlene Di Monaco torna in pubblico e lo fa con un gesto inaspettato

Quando la principessa Charlene è tornata a Montecarlo per poter continuare il suo periodo di riposo, ma con i suoi affetti cari, Alberto ha ammesso: “Gabriella e Jacques hanno sofferto per la lunga assenza della mamma”. Ed è proprio abbracciando da dietro la sua cara figlia che Charlene ha mostrato in pubblico le sue mani davanti ai fotografi che non hanno potuto far altro che mostrare il dettaglio che non è sfuggito agli occhi dei più attenti.

Per il fidanzamento, Alberto regalò a Charlene un Tethys: diamante di tre carati, taglio a pera, incastonato in una fascia in oro grigio e circondato da tre diamanti più piccoli dal valore inestimabile, non solo affettivo, ma anche economico.