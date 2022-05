“Mi capita la notte”, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: nuova rivelazione dopo la rottura

Una storia che probabilmente non avrà fine a breve quella tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo a pochi giorni dalla rottura

Già dai tempi del GF Vip era prevedibile che in caso di rottura chi ci avrebbe sofferto maggiormente sarebbe stata la principessa e così è stato. La sorella della vincitrice del reality show si è lasciata ad una nuova confessione.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno deciso di sbandierare ai quattro venti l’inizio e la fine della loro relazione, pertanto per entrambi le domande sulla passata relazione sono incessanti, specialmente da parte dei fan. Qualcuna la evitano, altre sono inevitabili, ma è il risvolto della medaglia quando si decide di mettere in pubblica piazza una relazione che, purtroppo, non c’è più.

Dopo il comunicato all’ANSA ed il botta e risposta, nonché le frecciatine social, Lulù Selassié è tornata a parlare della rottura con il nuotatore dopo che una fan le ha chiesto come andassero le cose e come lei stesse in questo periodo.

Lulù Selassié sulla rottura con Manuel Bortuzzo: “Non dormo tanto”

Notti insonni e solco al cuore, in quanti hanno vissuto una delusione d’amore? Questi due ‘sintomi’ sono alla base di quello che è il cuore rotto come al momento ce l’ha Lulù Selassié che si confida con i suoi follower: “Ringrazio voi che mi state vicino, perché siete unici e speciali. Sto pensando molto al lavoro ovviamente, anche per questa situazione. Anche se tra poco è il compleanno di Manu. Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con lui. Mi conoscete, se fossi stata arrabbiata fidatevi che gliel’avrei detto. Sapete come sono fatta quando mi girano, quindi davvero non ce l’ho con Manuel. Gli voglio molto bene e spero che sia felice nel giorno del suo compleanno”.

La principessa etiope ha poi svelato: “In questi giorni, data la sofferenza che sto vivendo, vedere tutti i vostri messaggi, tutti i tweet a cui metto like, mi fa stare meglio. Mi ha aiutata molto il vostro affetto in questo periodo. Sto vivendo un momento particolare, non dormo tanto. Però non preoccupatevi, non è che sto morendo, ma sono molto triste”.