Paolo Bonolis senza peli sulla lingua: incredibile annuncio su Stefano De Martino

L’intervista discussa e molto originale di Paolo Bonolis, che ha parlato del suo futuro professionale, ma ha anche espresso pareri su colleghi e programmi

Se c’è un pregio di Paolo Bonolis, oltre ad essere un conduttore televisivo di grande prestigio e capacità, è quello di parlare sempre in maniera schietta. Un uomo senza peli sulla lingua, come mostrato anche nella recente intervista rilasciata a Super Guida TV.

Bonolis è stato incalzato su diverse tematiche, in primis sul sul futuro professionale, sui progetti che potrebbero vederlo ancora protagonista e persino sul ritiro dalle scene.

Il noto personaggio televisivo di Mediaset ha le idee chiare: “Potremmo rifare Ciao Darwin in futuro, è un programma che merita ancora la ribalta. Un reality show? Non mi ci vedo, non è nelle mie corde” – ha dichiarato Bonolis ignorando le voci sulla conduzione di un programma di questo genere.

Frecciata secca e anche questa piuttosto dura al Grande Fratello Vip, reality che ha visto la partecipazione di sua moglie Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista fissa. Bonolis sarebbe dovuto essere ospite d’onore della serata finale, ma ha dato forfait. Ecco spiegato il motivo: “Avevo da fare…Poi se c’è un reality vero e che funziona quello è Avanti un Altro. Un programma molto più realistico di quello che si vede da altre parti”.

Bonolis e le parole di stima per Stefano De Martino

Bonolis ha fatto anche intendere di non essere così lontano da un ritiro dal mondo dello spettacolo: “Quando i miei figli saranno maggiorenni potrei seriamente pensarci”. Per il momento però il conduttore romano resta in sella, come uomo di punta dei contenitori e degli show di Mediaset.

Idee chiarissime sul suo possibile erede in televisione. Bonolis ha puntato il dito benevolmente verso il giovane Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici si sta dilettando in maniera brillante nel ruolo di conduttore, in programmi comici del calibro di Made in Sud o Bar Stella, ma anche in game-show come Stasera tutto è possibile.

“Mi viene in mente Stefano De Martino, che è bravissimo – ha ammesso candidamente Paolo Bonolis – Ma vedo in giro moltissimi ragazzi giovani con delle qualità. Bisogna soltanto dargli il tempo di acquisire credibilità”.

E chissà che fra qualche anno De Martino non possa prendere proprio il posto di Bonolis in alcuni programmi simbolo della televisione italiana. Magari a cominciare da un certo Ciao Darwin…