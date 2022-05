Anticipazioni Uomini e Donne, Luca fortemente deluso: un protagonista decide di lasciare

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne emergerà un nuovo tratto del carattere di Luca che rimarrà fortemente deluso: tutte le anticipazioni

Grande spazio sia al Trono Over che quello Classico del dating show di Maria De Filippi che anche oggi lascerà col fiato sospeso i telespettatori affezionati. In particolare, Luca Salatino rimarrà molto deluso.

A partire dalle 14:45, oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne con protagonista Luca Salatino per il Trono Classico. Il tronista non ha nascosto di essere amareggiato e deluso dall’atteggiamento delle sue corteggiatrici a tal punto da essere andato ancor più in confusione. La sua esperienza al dating show sembra essere tutt’altro che risolta come si è vociferato, il tronista è finito per non sapere più cosa vuole da nessuna delle donne presenti nel parterre per lui.

Oggi in puntata è possibile che ci sia la tanto apprezzata sfilata femminile con corteggiatrici, tronista e dame pronte ad esibire il loro abito migliore e la migliore performance. Questo momento nelle scorse edizioni avveniva più volte durante la stagione della trasmissione, da qualche anno, invece, il momento dedicato alla sfilata è stato ridimensionato.

Anticipazioni Uomini e Donne, è la puntata della scelta di Diego Tavani?

Dopo aver avuto un burrascoso trascorso con Ida Platano, Diego Tavani si è rimesso in gioco al dating show riscuotendo maggior successo rispetto alla dama bresciana, visto e considerato che le anticipazioni parlano chiaro: il cavaliere uscirà con Aneta. Quella di oggi, qualora il Trono Over trovasse abbastanza spazio, potrebbe essere proprio la puntata in cui verrà mostrata la registrazione in cui i due decidono di uscire insieme dallo studio e vivere la loro storia lontano dai riflettori.

Non è escluso che durante la puntata di oggi possano tornare al centro dello studio Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Nel corso della trasmissione di ieri i due sono stati incalzati da Maria De Filippi circa l’interesse reciproco attuale: le parole della drama bresciana hanno particolarmente turbato Tina Cipollari che ha fatto emergere un nuovo grande caso che la padrona di casa non ha condiviso particolarmente.