“Ho pensato di lasciare la musica”: l’ex vincitore di X Factor reagisce al lutto

Dopo la malattia ed il lutto l’ex vincitore di X Factor aveva deciso di lasciare la musica. Questa l’incredibile dichiarazione del cantante, che ha anche spiegato chi gli è stato di aiuto nel momento più difficile della sua vita.

L’ex vincitore di X Factor ha riconosciuto nel corso di un’intervista a Il Fatto Quotidiano che i suoi molteplici rifiuti hanno forse reso molto difficile lavorare insieme a lui. Dopo soli quattro mesi dalla sua vittoria nel talent show prese la decisione incredibile di separarsi dal suo giudice, che nel frattempo era anche diventato il suo manager musicale.

Per motivi etici, aveva anche rifiutato di fare pubblicità ad una nota marca di automobili, oltre ad un remunerativo contratto con la Mondadori per la stesura di un libro. Lorenzo Fragola ha sempre rivendicato di aver fatto delle scelte in autonomia, mettendo davanti a tutto la sua arte e rifiutandosi di diventare un determinato prodotto commerciale.

Fragola avrebbe preferito Maria De Filippi a Fedez

L’unico rimpianto professionale di Luca Fragola sembrerebbe riguardare la scelta del programma televisivo che lo ha reso popolare. Ha confessato di aver fatto i provini per X Factor a 19 anni come uno dei tanti tentativi che si fanno nella vita. Potendo tornare indietro, avrebbe forse preferito partecipare ad Amici.

Lorenzo Fragola preferirebbe il programma di Maria De Filippi proprio per la stima che ha nei confronti della conduttrice. Dal programma Mediaset gli alunni ne uscirebbero, secondo il cantante, con una carriera più definita. L’ex vincitore di X Factor, che sembrerebbe avere le idee molto chiare, ha confessato che in realtà aveva pensato di lasciare la musica.

Perchè l’ex vincitore di X Factor voleva lasciare la musica: il racconto

In un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Lorenzo Fragola ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo. Non ha specificato altri dettagli, se non la gratitudine al suo amico Mario. Grazie a lui, infatti, l’ex vincitore di X Factor ha deciso di non lasciare il mondo della musica e di incidere ancora un album.

Lorenzo Fragola, anche se è una persona molto riservata, ha voluto raccontare ai fan di avere recentemente attraversato il momento più difficile della sua vita. Ha spiegato di aver avuto la necessità di prendersi un po’ di tempo per rielaborare una malattia ed un lutto traumatico. Grazie all’amico Mario ha riscoperto nella sofferenza la voglia di fare musica.

Ecco un’altra foto che ritrae Lorenzo Fragola con l’amico Mario: