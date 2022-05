WhatsApp, arrivano i sondaggi di gruppo: novità a dir poco entusiasmante

Le novità su WhatsApp non finiscono mai di stupire. Infatti sono in arrivo i sondaggi di gruppo sull’applicazione: come funzioneranno.

Un nuovo aggiornamento è pronto a portare i sondaggi anche all’interno delle chat di gruppo di WhatsApp. Andiamo quindi a vedere cosa cambia e come stravolge le conversazioni questa nuova funzione.

WhatsApp è sempre pronto ad aggiornarsi ed a lanciare numerose novità al suo interno. Tutti i tools infatti sono installati prima sulla Beta per poi arrivare sulla versione ufficiale. A scovare l’ultima funzione ci ha pensato WABetaInfo durante il roll-out della versione 2.2216.2. Quindi adesso l’applicazione di messaggistica istantanea è pronta a rendere ancora più entusiasmanti le chat con i nostri amici e colleghi. Infatti stanno per arrivare nelle nostre conversazioni anche i sondaggi.

Questa funzione è già presente in altri servizi di messaggistica, come ad esempio Telegram. Ancora una volta gli sviluppatori dell’app di Meta hanno deciso di prendere spunto dal colosso di Pavel Durov, ricreando una delle sue funzioni. Da diverso tempo però i vertici del colosso erano pronti ad introdurre questo strumento. Dopo i primi esperimenti, così, i developer hanno deciso di poter permettere all’utente anche di decidere l’orario in cui mandare il sondaggio. Scopriamo quindi tutti i dettagli sulla nuova funzione.

WhatsApp, finalmente si potranno fare i sondaggi: la grande novità

Sempre WABetaInfo nelle ultime ore ha pubblicato anche la prima interfaccia riguardante l’invio di un sondaggio all’interno di una chat di gruppo. Inoltre questa funzione era già stata sperimentata sulla Beta per tutti i dispositivi iOS. Dopo aver inviato il sondaggio, gli altri contatti possono votare tra le opzioni disponibili e gli altri partecipanti hanno la possibilità di vedere cosa hanno votato gli altri contatti. Alcune delle features però mancano ancora visto che questo aggiornamento è ancora in procinto di essere completato.

Il processo per inviare i sondaggi all’interno delle conversazioni di gruppo è protetto come sempre dalla crittografia end-to-end. Al momento WhatsApp ancora deve rivelare la data per l’uscita di questa nuova funzione anche sulla sua versione ufficiale. Quindi nelle prossime settimane potrebbero uscire altre novità riguardanti i sondaggi all’interno delle chat. Su Twitter però è possibile seguire tutti gli aggiornamenti dell’applicazione di messaggistica seguendo la pagina di WABetaInfo. Il portale infatti è sempre il primo a svelare tutte le nuove funzioni all’interno dell’app.