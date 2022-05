Uomini e Donne anticipazioni: Tina litiga con Riccardo, Gianni con una corteggiatrice. La settimana parte sotto il segno della tensione

Nessuna pausa per Uomini e Donne che sta per vivere il suo mese più intenso. Perché maggio è da sempre tempo di verdetti finali nel dating show di Maria De Filippi che poi andrà in pausa estiva e sarà così anche questa volta

La settimana ancora una volta si aprirà all’insegna del Trono Over e delle liti. Perché le anticipazioni della puntata in programma il 2 maggio parlano di alta tensione in studio perché ci sono ancora molti conti aperti. Come quello tra Tina Cipollari e Riccardo Guarnieri che non riesce proprio a stare lontano da quegli studi e ciclicamente fa il suo ritorno.

Tutto partirà dall’arrivo di due nuovo potenziali cavalieri per Ida Platano, che con Riccardo ha avuto una storia intensa, tormentata e almeno sulla carta anche finita. Secondo quello che è trapelato, l’hair stylist bresciana accetterà di uscire con uno dei due uomini scartando l’altro. A quel punto però anche Riccardo sceglierà di uscire con una dama del Trono Over facendo infuriare Tina.

La Cipolllari come molti del pubblico, è convinta che non sia del tutto finita tra Riccardo e Ida. Quello che stanno facendo loro nelle ultime settimane, soprattutto lui, scatena ancora più sospetti. E quindi la storica opinionista del programma gli chiederà di non parlare e non ballare più con lei, per non creare false illusioni.

Uomini e Donne anticipazioni: Luca e Aurora, qualcosa non torna e Gianni si arrabbia

Ma secondo le nuove anticipazioni di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per il Trono Classico. Mentre Veronica ha ancora strada da fare prima di fare una scelta, se mai la farà, Luca Salatino da settimane è vicino al traguardo e sono molti che aspettano una mossa.

Il tronista intanto continua a portare fuori Aurora, la ragazza che si è messa in mezzo al dualismo tra Lilli e Soraia. Ma non tutto andrà secondo i programmi: proprio mentre sembra che possa scattare un bacio tra i due, la corteggiatrice si tirerà indietro. E questo atteggiamento piacerà poco a Gianni Sperti.

Tutto questo è successo dopo che Aurora aveva deciso di andarsene e Luca alla fine l’aveva convinta a restare. Ecco perché Gianni non capisce l’atteggiamento della ragazza e le rivolgerà parole dure di critica.