Stefano Tacconi, nuovo aggiornamento del figlio Andrea: ansia tra i tifosi

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Stefano Tacconi arrivate proprio dal figlio Andrea: andiamo a vedere le sue parole sui social.

Cresce la preoccupazione intorno a Stefano Tacconi. L’ex portiere della Nazionale è stato colpito da una emorragia cerebrale e adesso è ricoverato in ospedale. A fornire nuovi aggiornamenti ci ha pensato il figlio Andrea: le sue dichiarazioni.

Andrea Tacconi, nelle ultime ore è tornato a parlare del padre Stefano. Infatti con un post pubblicato su Instagram il figlio dell’ex portiere di Juventus e Nazionale ha non solo dato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, ma ha anche lanciato un vero e proprio messaggio di speranza. Per farlo Andrea ha voluto pubblicare proprio una foto in cui abbraccia suo padre, che sta cercando di riprendersi da un’emorragia cerebrale.

Infatti sul suo profilo Instagram, il figlio dell’ex calciatore ha esordito scrivendo: “Mi manchi. Stai combattendo come un guerriero. Sono con te, giorno e notte“. Andrea ha quindi deciso di mettere un filtro in bianco e nero proprio per sottolineare il difficile momento che sta attraversando tutta la sua famiglia. Dallo scorso 23 aprile, Stefano è ricoverato nell’ospedale di Alessandria e lotta giorno e notte per restare in vita. Andiamo quindi a ripercorrere le ultime settimane della bandiera bianconera.

Stefano Tacconi ancora in ospedale: il portiere lotta per riprendersi

Il pubblico italiano conosce Stefano Tacconi specialmente per la sua carriera di sportivo. Negli anni passati abbiamo visto l’ex portiere partecipare anche ad alcuni progetti cinematografici e televisivi. Nel 1990, a scopo benefico, partecipò alla pellicola Ho parato la luna di Ornella Barreca, dove raccontava la sua esperienza da portiere. Mentre nel 2008 fu protagonista del film Amore, bugie e calcetto, diretto da Luca Lancini ed anche qui interpretava se stesso.

Al termine della sua carriera ha anche svolto il ruolo di opinionista in varie trasmissioni sportive. Inoltre ha partecipato anche all’Isola dei Famosi. L’ex calciatore aveva partecipato in veste di concorrente all’edizione 2003 del reality, la primissima, vinta da Walter Nudo e condotta da Simona Ventura. Nonostante ciò in molti ricorderanno che l’ex portiere fu eliminato subito. Per il resto, ancora oggi, lo sportivo è molto amato dai tifosi juventini più nostalgici.

Con la maglia dei bianconeri è riuscito anche a detenere un primato unico: nessun portiere fino ad ora è riuscito a vincere tutte le gare Uefa più importanti con il team della Vecchia Signora. Mentre lo scorso anno a Pomeriggio Cinque aveva raccontato come di avere avuto problemi alla schiena che l’avevano costretto ad un’operazione chirurgica. Preoccupato dalla D’Urso aveva affermato: “Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza“. Auguriamo quindi a Tacconi che tutto vada per il meglio dopo l’ultimo colpo basso.