Guadagnare una fortuna con le SIM Card! I 5 pezzi che possono cambiare la vostra vita

Spuntano le cosiddette SIM da collezione che valgono una fortuna! Ecco dove trovarle e soprattutto come poterle identificare tra le vostre

Il collezionismo è una mania, quasi un’arte. Molti di noi sono abituati, per piacere ed abitudine, a fare incetta di oggetti particolari. Con l’intento di ottenere una collezione unica e rara.

C’è chi da anni va alla ricerca di grandi classici, come francobolli storici o monete antiche. C’è chi negli anni ’80 e ’90 ha sfruttato la mania per le tessere telefoniche, ormai in disuso. Ma ultimamente non mancano i collezionisti di Sim Card, ovvero le schede magnetiche che danno vita ed anima ai nostri telefoni cellulari.

Da mesi sono sulla bocca di tutti le Sim telefoniche rare. Ovvero alcuni pezzi unici e quasi introvabili che fanno gola ai collezionisti. Ma non soltanto: si tratta della possibilità di guadagnare una montagna di soldi grazie al possesso di una semplice ma inestimabile Sim.

I numeri sulle Sim che possono farvi diventare ricchi

Gli esperti di collezionismo hanno coniato il termine Top Number. Ovvero schede Sim che all’apparenza sono molto comuni, senza segnali identificativi particolari. Ma con un valore altissimo sul mercato.

Ma come si sa di trovarsi di fronte ad un Top Number? Il segnale essenziale e principale è il seguente: Sim dai numeri emessi dalle compagnie telefoniche con una sequenza numerica praticamente unica, con anche tutte le cifre che compongono il numero uguali.

La ricerca delle Sim rare è diventata di dominio pubblico grazie ad un recente servizio del programma Mediaset Le Iene. L’idea era quella di individuare le schede dal grande valore economico per poterle utilizzare come strumento di beneficienza.

Va infatti segnalato che sono state di recente organizzate aste benefiche dove le Sim con i Top Number sono state vendute a cifre importanti. Il ricavato è stato devoluto interamente all’Istituto Nazionale Tumori.

Questa intanto la lista delle Sim rare più ricercate in Italia: