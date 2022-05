Pierpaolo Pretelli dà appuntamento al 3 maggio: fan in visibilio

I fan di certo non se lo aspettavano, ma Pierpaolo Pretelli ha reso noto il suo nuovo appuntamento televisivo del 3 maggio. Ecco cosa andrà a fare ed il particolare abbigliamento che ha scelto per l’annuncio.

Giulia Salemi ha fatto preoccupare i fan dei Prelemi quando ha rivelato che il suo fidanzato, ultimamente, ha dei problemi di salute. Sembrerebbe infatti che abbia avuto diversi mancamenti, anche mentre viaggiava verso Roma per alcuni impegni di lavoro. Ciononostante, Pierpaolo Pretelli continua a passare da un impegno professionale all’altro.

Il 26 aprile l’ex Velino ha preso parte alla prima puntata di Name the tune – Indovina la canzone. Il programma, giunto alla terza edizione in Italia, si estenderà per sei puntate ed avrà la finale il 31 maggio. Pierpaolo Pretelli, che si trovava nella squadra degli uomini insieme a Morgan, Rocco Siffredi e Riki, ha stracciato la squadra femminile avversaria.

Pierpaolo Pretelli torna il 3 maggio: tutti i dettagli

In modo del tutto inaspettato, Pierpaolo Pretelli ha dato appuntamento a tutti i suoi ammiratori per il 3 maggio. In un video su Instagram ha spiegato che tornerà su TV8 a partire dalle 21:30 per una nuova puntata di Name the tune – Indovina la canzone. Nel fare l’annuncio, il fidanzato della Salemi ha fatto un commento ironico sul suo vestito.

Come si vede nella prima foto di questo articolo, Pierpaolo Pretelli si è presentato ai fan con un abbigliamento che ricorda molto quello di John Travolta. Questo potrebbe far pensare che forse ci saranno delle esibizioni a tema? L’influencer non ha rivelato nulla, limitandosi a commentare con ironia: “Che tamarrino!“.

I Prelemi annunciano un nuovo lavoro insieme: cosa hanno detto

Dopo aver presentato il suo make up primaverile, Giulia Salemi ha spiegato ai fan: “Allora ragazzi, noi qui stiamo andando a registrare i contenuti per un nuovo progetto molto bello e molto speciale. Non vedo l’ora di annunciarvelo.

