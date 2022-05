Spettatori delusi! Netflix cancella la serie

Notizia sconvolgente per moltissimi fan e spettatori. La piattaforma streaming ha scelto di chiudere la Serie nonostante il debutto stellare

Una delle passioni maggiori del pubblico italiano ed internazionale è quella di seguire le Serie TV come un vero e proprio mantra. Tali prodotti hanno preso piede da una decina di anni in maniera sensibile.

Spesso le serie vengono persino preferite ai film da gustarsi al cinema, vista la continuità e la serialità degli episodi e delle stagioni che aumentano curiosità e affezione in tal senso.

L’incremento di questo gusto è dipeso anche dalla notevole produzione streaming di Netflix, arcinoto canale fruibile su tutti i dispositivi come piattaforma on-line. Una scelta infinita di Serie TV e Film, di ogni genere e dunque per tutti i gusti.

Netflix però a volte deve fare scelte discutibili ma allo stesso tempo doverose, per ragioni economiche e di immagine. Come il taglio di alcuni prodotti televisivi per scarsa visibilità o per numeri insoddisfacenti. È ciò che è capitato di recente ad una serie che, inizialmente, sembrava poter diventare uno dei prodotti di punta della piattaforma, in particolar modo per gli amanti dell’humor e della fantascienza.

Pochi ascolti e troppe critiche: terza stagione annullata

Tale cancellazione riguarda una serie che aveva registrato un debutto eccellente, con ben 12,3 milioni di ore trasmesse in streaming nella prima settimana.

Si tratta di Space Force, serie statunitense distribuita nel 2020, che vede come protagonista principale l’attore Steve Carrell. Dunque uno dei comici più apprezzati nel mondo della TV grazie alla straordinaria partecipazione a The Office per diversi anni.

La trama, che unisce comicità e fantascienza, racconta della missione spaziale di un Generale dell’esercito americano, chiamato a organizzare una forza militare pronta ad operare oltre i confini terrestri. Un plot divertente che sembrava aver fatto breccia nel cuore degli spettatori, ma solo per la prima stagione.

Il flop della seconda serie, andata in onda ad inizio 2022 su Netflix, ha fatto riflettere gli amministratori della piattaforma. Poco fa è giunta l’ufficialità: Space Force sarà cancellato, così come il progetto di una terza stagione. La serie resterà dunque senza una fine ben specifica. Il taglio è stato dettato, secondo i ben informati, da due motivazioni: ascolti in netto ribasso e molte critiche negative.

Space Force, scritto e ideato da due geni della comicità statunitense come Greg Daniels e lo stesso Carell, chiuderà i battenti. Per i più curiosi le prime (ed uniche) 2 stagioni sono ancora fruibili su Netflix.com.