Leggenda di Sanremo scomparsa: fan preoccupati per la sua salute

La leggenda di Sanremo è completamente scomparsa da ormai due anni. Il suo compositore, nel corso della presentazione del suo libro, ha accennato al famoso cantante, usando una frase che ha fatto preoccupare i fan per la sua salute.

L’avventura di Toto Cutugno inizia con un tamburo di latta, quando il padre lo portò a vedere un’esibizione nella sua città, La Spezia. Qui venne proposto al padre di insegnare alla futura icona della musica italiana di imparare a studiare le percussioni. La sua carriera è andata avanti fino al 2020, quando ad un certo punto è sparito.

Toto Cutugno, come tanti italiani, ha contratto il Covid-19. Anche la pandemia ha contribuito a ridurre i suoi impegni in giro per il mondo. Sono rimasti attivi i canali social ufficiali del cantante, dove ormai da diverso tempo vengono solo fatti gli auguri di buone feste o degli appelli per sostenere il mondo della musica.

La gratitudine di Franco Fasano per la canzone ‘Io amo’

Quasi inaspettatamente, sono arrivati degli aggiornamenti riguardo la leggenda di Sanremo. Il 2 maggio il compositore Franco Fasano è stato ospite nel programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Il motivo della visita è stato quello di fare promozione del suo libro, Io amo, che riprende il nome dell’omonima canzone.

Era dunque prevedibile che la conduttrice del programma di Rai 1 chiedesse a Fasano degli aggiornamenti riguardo Toto Cutugno. Il compositore ha subito ricordato che, se non fosse stato per lui, la canzone Io amo forse non sarebbe mai uscita dal cassetto in cui era stata riposta. C’è però un’altra dichiarazione che ha molto preoccupato i fan.

I fan sono preoccupati per la salute della leggenda di Sanremo

Franco Fasano ha spiegato riguardo il suo rapporto con l’icona della musica italiana: “Certo che lo sento Toto. Insomma… Toto ha attraversato un periodo molto difficile della sua vita. Però sai, noi ci sentiamo“. Il cantante è stato uno dei primi a venire a sapere dell’intenzione del compositore di voler scrivere un libro.

Le parole di Fasano riguardo le difficoltà che il cantante ha recentemente attraversato fa subito ripensare all’intervista rilasciata a Verissimo dalla leggenda di Sanremo due anni fa, nel 2020. Si tratta di una delle sue ultime interviste: il cantante si era definito miracolato per essere riuscito a guarire dal cancro.

Ecco una breve presentazione del libro Io amo da parte di Giorgio Vanni: