LDA-Rudy Zerbi, il gesto non passa inosservato: fan increduli

LDA è stato uno dei concorrenti eliminati a sorpresa da Amici Il Serale. Un gesto di Rudy Zerbi per lui non è passato inosservato: cos’è successo.

Tra i grandi protagonisti di questa edizione di Amici troviamo certamente Luca D’Alessio, figlio del più noto Gigi. Subito beniamino del pubblico, Luca è stato eliminato a sorpresa ed un gesto di Rudy Zerbi non è passato inosservato: tutti i dettagli.

Nelle ultime settimane abbiamo visto l’eliminazione di LDA, Luca D’Alessio, da Amici 21, talent show condotto da Maria De Filippi. Nonostante non abbia raggiunto la finale, il figlio di Gigi d’Alessio è riuscito ad ottenere grandi soddisfazioni, allargando anche la sua platea e mettendo in rampa di lancio la sua carriera. Quindi c’è tantissimo hype intorno all’uscita del suo album che verrà reso disponibile su tutte le piattaforme a partire dal prossimo 13 maggio. Ma al termine della trasmissione non tutto è andato nel verso giusto.

Infatti nelle scorse ore è emerso che e il giovane cantante e il suo insegnate Rudy Zerbi si ignorano beatamente su Instagram. Al momento però non è chiaro se i due non si siano mai seguiti sul social network o se abbiano smesso improvvisamente di seguirsi. Quel che è certo è che al momento Rudy non “segue” l’artista e questo ricambia con la medesima moneta. La cosa più curiosa però è che Luca segua Lorella Cuccarini, coach rivale durante la trasmissione. Andiamo quindi a vedere il clamoroso retroscena che coinvolge i due.

Amici 21, gelo tra LDA e Rudy Zerbi: i retroscena sul loro rapporto

Tutti i fan del talent show di Canale 5 ricorderanno che in questi mesi Rudy Zerbi ha accompagnato LDA durante il suo percorso all’interno di Amici 21. Quindi in molti si chiedono cosa sia successo tra i due. Questo campanello di allarme però potrebbe essere anche un fuoco di paglia, visto che c’è la possibilità che i due non diano tanto peso a chi seguono o meno sui social network.

Al momento tutte queste ipotesi non hanno trovato né smentite, né conferme da parte dei due protagonisti. I più maliziosi sostengono infatti che tra i due ci sarebbe stato uno screzio. Da qui è nato il “gelo” sui social network. Nonostante i possibili screzi, comunque per LDA Amici è stata un’esperienza formativa, come affermato da lui stesso. Infatti negli studi Mediaset il figlio d’arte ha potuto mostrare tutto il suo potenziale, riuscendo anche ad attirare una grande platea.