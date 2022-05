Isola dei Famosi 2022, tutto già deciso: eliminazione a sorpresa!

Si prospettano grandi sorprese questa sera nella puntata odierna de L’isola dei famosi, con una eliminazione che farà sicuramente discutere

Come ogni lunedì ormai da diverse settimane, questa sera andrà in onda una nuova puntata in diretta de L’Isola dei Famosi. Il reality show del momento è uno dei prodotti di punta di Mediaset nella stagione primaverile, vantando anche ottimi ascolti e reazioni sui social.

Come di consueto al timone della puntata ci sarà la conduttrice Ilary Blasi, ormai a suo agio con il presentare il programma. Quest’ultima sarà affiancata da opinionisti di punta come Vladimir Luxuria e Nicola Savino, suoi compagni di viaggio fissi, oltre che dalla presenza in studio dei parenti dei naufraghi.

La domanda che tutto il pubblico si pone in vista della diretta di oggi è la seguente: chi sarà il naufrago costretto a dover lasciare l’isola? In nomination ci sono tre protagonisti rilevanti di questa edizione: Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Blind. Chi tra loro dovrà abbandonare la Palapa e recarsi nella solitaria Playa Sgamada?

Il pubblico è sicuro: sarà un addio clamoroso

L’account ufficiale de L’Isola dei Famosi ha lanciato come ogni settimana il sondaggio tra gli utenti, su chi sarà il naufrago costretto all’eliminazione (parziale o definitiva) dalla Palapa.

Il verdetto appare chiaro: dalle risposte del pubblico sembra che la destinata all’allontanamento sia la bellissima Estefania. La modella sudamericana ha trascorso una settimana a dir poco turbolenta, visto il forte litigio con Licia Nunez nei giorni scorsi.

Il pubblico considera Estefania ormai non più parte del gruppo, mentre gli altri due naufraghi in nomination appaiono maggiormente integrati. Alla modella argentina sembra sia rimasto soltanto il legame con Roger Balduino, con il quale è scattato l’amore a prima vista una volta sbarcati sull’isola.

Ma non è tutto: questa sera ad Estefania toccherà assistere al confronto tra il suo attuale fidanzato e la sua ex-compagna. Sull’isola sbarcherà come ospite attesa Beatriz Marino, showgirl brasiliana che ha sempre ammesso a distanza di nutrire ancora un certo sentimento per Roger nonostante non fossero più una coppia stabile prima dell’inizio del reality.

Una serata davvero intrigante, ma allo stesso tempo tosta per Estefania che rischia seriamente il trasferimento a Playa Sgamada e l’allontanamento dal suo Roger, senza dimenticare il confronto con Beatriz.