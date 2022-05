Ida Platano, che bacio passionale! Lui non è di Uomini e Donne: provvedimento in arrivo?

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne sono state messe in chiaro le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma cos’è successo nel frattempo?

Maria De Filippi non ha fatto in tempo a chiedere alla dama bresciana ed il cavaliere se provassero ancora interesse l’un l’altro che, nel frattempo, sui social è diventato virale un video che non lascia spazio a grossa immaginazione.

Durante la puntata di oggi, Maria De Filippi ha incalzato nuovamente Riccardo Guarnieri e Ida Platano ponendogli una domanda secca: “Siete ancora interessati l’un l’altro?”. Da un lato non c’è stato dubbio, il cavaliere ha risposto con un secco ‘no’, mentre la dama bresciana ci ha dovuto girare prima attorno fino a lasciar intendere che in realtà non c’è l’interesse di una volta. Le sue parole hanno però fatto infuriare Tina Cipollari che si aspettava una risposta molto più decisa.

Ad ogni modo, in studio per la dama bresciana sono arrivati altri due cavalieri per approfondire la sua conoscenza e proprio negli istanti della trasmissione, sul web sono stati diffusi dei video di Ida Platano.

Ida Platano bacia un altro: chi è l’uomo misterioso?

Dal portale IsaeChia è arrivato il video di un bacio molto passionale tra Ida Platano ed un uomo misterioso che è girato di spalle di cui non si vede il volto. Qualcuno ha segnalato l’accaduto al portale riferendo: “Ciao, si tratta di Ida, era in un locale a Brescia, si chiama Areadocks. Lui non l’ho visto bene, e non so se sia del parterre. Si baciavano tranquillamente davanti a tutti, senza problemi. Il locale era affollato, loro non si facevano problemi”. Il pubblico di Uomini e Donne è giustamente sconvolto per quanto visto perché è poco coerente con quanto è in onda nelle ultime settimane. Qualcuno sostiene che l’uomo potrebbe essere Marco, ma bisognerà capire se è effettivamente di lui che si tratta.

È ovvio che Maria De Filippi non lascerà che la segnalazione fatta a IsaeChia passi inosservata, visto e considerato che il dating show prevede delle regole ben chiare. Arriverà un provvedimento per la dama bresciana?