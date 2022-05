Grande Fratello, intervento dopo il terribile incidente: ore concitate per l’ex volto noto

Un terribile incidente e subito dopo l’intervento: ore veramente concitate per l’ex protagonista del Grande Fratello

Nei giorni scorsi è subito rimbalzata la notizia del tragico incidente che ha visto anche delle vittime, per fortuna l’ex volto del Grande Fratello e suo marito ne sono usciti tranquillamente, ma c’è da sottoporsi ad un intervento.

Da giorni l’attenzione si è spostata in maniera particolare su Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti che hanno avuto un incidente in Ungheria. L’indiscrezione partita da Alessandro Rosica conosciuto su Instagram come investigatoresocialofficial è stata poi confermata e di lì in poi è iniziata la preoccupazione di tutti i fan italiani della coppia. A far storcere il naso, poi, c’è stata anche la notizia della partecipazione di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi in un momento così delicato per la famiglia, nonostante non siano in buoni rapporti.

Da subito le condizioni della coppia non sono sembrate essere ottimali, sebbene non siano stati loro ad aver avuto la peggio, visto e considerato che sembrerebbero esserci state due vittime. Ciononostante, Eva e suo marito sono stati trasportati in ospedale e ricoverati lì, ma adesso ci sono nuovi aggiornamenti sulle loro condizioni.

Eva Henger, quali sono le condizioni attuali: presto sarà operata

Dopo l’incidente frontale, Eva Henger e Massimiliano sono stai portati in ospedale avendo riportato gravi ferite. In particolare, la mamma di Mercedesz ha riportato danni alla clavicola, a un braccio e un tallone, pertanto dovrà essere sottoposta a più interventi, così come riportato da Novella2000. L’incidente purtroppo ha portato l’ex pornodiva a soffrire nuovamente di disturbi come attacchi di panico di cui ha sempre sofferto, ma che sono riemersi prepotentemente soltanto in seguito all’incidente.

C’è anche da ricordare che l’ex pornodiva è stata trasportata in ambulanza con l’ambulanza perché in condizione di poterlo fare, discorso diverso per Massimiliano che è stato dovuto essere prelevato con l’elisoccorso per consentire di non aggravare le sue condizioni e fornirgli il miglior supporto possibile. Caroletti pare abbia perso i sensi per una decina di minuti fino a dovergli praticare un massaggio cardiaco che si è perpetuata nel tempo fino alla frattura allo sterno.