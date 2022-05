Ex protagonista di Amici malata di leucemia: straziante racconto sui social

Una delle ex protagoniste di Amici da anni sta lottando contro la leucemia. Andiamo a ripercorrere il drammatico racconto sui social.

Un racconto sta commuovendo tutti i telespettatori affezionati ad Amici. Infatti una ex protagonista della trasmissione è malata di leucemia e sui social ha voluto raccontare la sua battaglia: le sue parole.

Sono tantissimi gli artisti passati da Amici nel corso degli anni e tra questi in molti ricorderanno Agata Reale, ballerina e inviata a Verissimo nella stagione 2009. Purtroppo proprio Agata sono due anni che lotta contro la leucemia. Su Instagram la ballerina è solita raccontare tutte le ultime vicissitudini. Dopo due anni di paura, infatti, la Reale ha concluso tutte le terapie. Ma il termine di un ciclo di chemioterapie non significa terminare quello stato di paura e di angoscia.

Sul proprio profilo, infatti, Agata ha spiegato come le parole ‘cancro‘ e ‘leucemia‘ la accompagnano ogni giorno. La Reale ha poi rivelato di essersi sentita davvero strano dopo la fine del suo ciclo di chemioterapia. Nonostante ciò l’ex ballerina ha detto che terminare la terapia non significa di certo la fine della paura nei confronti della malattia. Infatti su Instagram ha affermato: “pensi che i farmaci ti aiutano a non far tornare la malattia e quando dici finalmente ho finito… di avere rotture, di sentirti debole, di vomitare, di avere giramenti di testa, mal di testa pazzeschi… è lì che dici!? E ora???“. Inoltre Agata ha deciso di mandare anche un messaggio ai suoi followers.

Amici, Agata Reale e la lotta contro la leucemia: il messaggio sui social

Agata Reale raccontando la sua battaglia contro la leucemia ha voluto spiegare tutte le difficoltà del caso. Infatti l’ex protagonista del talent show ha rivelato quanto sia inspiegabile quella paura che le è preso quando i medici hanno pronunciato le parole ‘tumore‘, ‘leucemia‘ e ‘cancro‘. Nonostante ciò l’unico pensiero che la terrorizzava davvero era quello di lasciare sola la sua bambina. Inoltre per l’ex ballerina è stato difficile anche spiegare cosa significa avere un pic al braccio.

Quindi per la Reale è stato difficile spiegare come è riuscita a vincere la battaglia più importante della sua vita. Infatti Agata ha affermato: “È difficile spiegare il dolore, sempre in silenzio, il vomito, le varie complicazioni, la febbre, le afte in bocca i sudori la notte, le visioni, le paure, il veleno in bocca, il non poter andare in bagno e piangere di dolore per la cosa più naturale… tutto questo in silenzio chiusa tra 4 mura!“. Fortunatamente, però, dopo due anni e mezzo l’incubo è finito, con Agata che ha finalmente sconfitto la malattia.