Ex gieffina ricoverata: lo scatto in ospedale sconvolge Barbara D’Urso – FOTO

Uno scatto molto triste che ha sconvolto chi l’ex gieffina la conosce bene: Barbara d’Urso stenta a credere alla notizia

Un gran coraggio nel pubblicare la foto sui social, la conduttrice partenopea che non può che essere sconvolta dalla notizia. L’ex gieffina ha svelato di essere ricoverata per qualcosa che l’ha colpita.

Durante i suoi tanti anni in TV, Barbara d’Urso ha avuto modo di conoscere tante persone del mondo dello spettacolo, ma non solo. La conduttrice partenopea -e non solo lei- è rimasta sconvolta quando aprendo i social si è ritrovata di fronte ad una foto che ha poi fatto il giro del web per la didascalia e per la gravità di quanto accaduto.

La padrona di Pomeriggio Cinque è una donna molto sensibile e sempre molto attenta agli altri, nonché ai temi sociali di estrema attualità e di grande rilievo mediatico. Questa volta è una persona che lei ha conosciuto molto bene ad essersi ammalata ed aver sconvolto la sua tranquilla quotidianità.

Barbara d’Urso sconvolta: il post drammatico di Lucia Bramieri

“Ero molto indecisa se pubblicare questo foto, poi alla fine ho deciso di farlo perché la vita non è solo lustrini paillettes e tacchi a spillo. Stavo male da mesi ed ora mi sono sottoposta ad un esame molto fastidioso ed invasivo per accertamenti, in attesa dell’ esito della biopsia. Non sempre l’erba del vicino è la più verde, a volte il vicino nasconde con un sorriso il suo dolore e preoccupazione. Regala sempre un sorriso, fa tanto bene a chi lo riceve e non costa nulla! Anche se la paura fa tremare non devi smettere mai di lottare!”, con queste parole Lucia Bramieri l’ex gieffina ha annunciato di essere ricoverata all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Immediatamente nei commenti si è attivata una gara di solidarietà nei confronti dell’ex gieffina con commenti di supporto provenienti da Giulio Gallera, Sandra Milo, Loredana Lecciso, Marco Oliva e Rebecca De Pasquale. Alle belle parole del mondo dello spettacolo si sono aggiunte anche quelle di tutti i fan che ha su Instagram.