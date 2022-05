Eva Henger, intervento rimandato: i preoccupanti sviluppi

Dopo l’incidente in Ungheria ci sono dei preoccupanti sviluppi per Eva Henger: il suo intervento, che era previsto già nella giornata successiva allo scontro stradale, è stato rimandato. Ecco i preoccupanti motivi.

Fra pochi giorni Mercedesz Henger farà sapere la sua decisione riguardo la volontà di partecipare a L’Isola dei Famosi. Sua madre le avrebbe suggerito di partecipare e di non preoccuparsi dell’incidente avuto da lei e dal marito Massimiliano Caroletti. Il rapporto conflittuale fra le due donne non rende per nulla scontata la scelta sull’ingresso nel reality.

Questa non è l’unica notizia rivelata da Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 ha spiegato che nè la Henger, nè Caroletti sono in pericolo di vita. Dopo le iniziali notizie, che riportavano di un grave incidente stradale con pesanti conseguenze soprattutto per il marito dell’attrice, la situazione viene dunque ridimensionata.

Il marito dell’attrice racconta i momenti dopo l’incidente

Nello studio di Pomeriggio Cinque non solo Alessi, ma anche Barbara D’Urso ha fornito alcuni aggiornamenti riguardo l’incidente avvenuto in Ungheria a causa di un’infrazione stradale di una coppia di anziani. Massimiliano avrebbe lo sterno rotto, e questo sarebbe la conseguenza del prolungato massaggio cardiaco che gli sarebbe stato praticato sul posto.

Caroletti è più presente sui social in questi giorni, mentre la moglie ancora non ha voluto commentare l’incidente. Alessi rivela cosa gli ha raccontato l’imprenditore: “C’è una cosa interessante, nell’orrore. Queste sono cose che ci affascinano, in un certo modo. Dopo l’incidente lui dice che vedeva già la luce: cioè lui si sentiva già in un’altra dimensione“.

Eva Henger, intervento rimandato: la notizia che preoccupa

Subito dopo l’incidente, si era subito reso noto che per l’ex pornostar si sarebbe resa necessaria un’operazione chirurgica. Barbara D’Urso ha reso noto di aver ricevuto diversi messaggi vocali da parte di Eva Henger, che rivelano come il suo intervento sia stato rimandato. Questo perchè i suoi esami non avevano valori considerati accettabili.

Ulteriori accertamenti hanno verificato che ci fosse del liquido nella milza. Dal momento che quest’organo influisce sui valori del sangue, si è deciso di rimandare l’intervento di Eva Henger. Secondo quanto rivelato a Pomeriggio Cinque, si tratterebbe di un posticipo di qualche ora. Non dovrebbe dunque essere nulla di grave.

Ecco il commovente messaggio che il marito di Eva Henger ha scritto dall’ospedale: “‘Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita…’ Credetemi, è ancora di moda“.