Il dramma di Clementino, niente Made in Sud: “Purtroppo è accaduto”

Brutte notizie per il rapper e personaggio televisivo napoletano. Niente partecipazione al programma Made in Sud per lui: il motivo

Novità inaspettata questa sera su Raidue. Il programma comico Made in Sud dovrà affrontare un particolare forfait, legato ad uno dei personaggi chiave del contenitore dedicato alla comicità del meridione.

Il rapper napoletano Clementino, da quest’anno scelto come uno dei conduttori di Made in Sud, darà forfait nella puntata di oggi, lunedì 2 maggio. Batosta per l’ironico e divertente musicista che si sta trovando a proprio agio in questo nuovo impiego televisivo.

Clementino non potrà affiancare la sua co-conduttrice, la splendida Lorella Boccia, nella terza puntata stagionale di Made in Sud. Le cause di questa assenza imprevista sono state ufficializzate dallo stesso Clementino, tramite i propri account social.

Il messaggio sui social di Clementino: “Non me lo meritavo”

Clementino sarà assente dal programma a causa del Covid-19. Il rapper è infatti risultato positivo al test del tampone e dunque sarà costretto, come da disposizioni sanitarie, alla quarantena forzata.

Come detto, è stato lo stesso personaggio ad annunciare la brutta notizia ai fan ed ai telespettatori, con un post su Instagram: “Purtroppo è accaduto…Salterò la puntata di oggi di Made in Sud. Non me lo meritavo… Punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante”.

Grande rammarico per Clementino, che in questi giorni sta promuovendo anche l’uscita del suo nuovissimo album musicale Black Pulcinella. In settimana erano previsti vari eventi e firmacopie del disco, così come diverse ospitate in radio per la classica promozione.

Clementino ha ammesso comunque di stare bene e di non avere particolari sintomi, oltre alla fiducia di poter riprogrammare tutto. Nel frattempo, alle ore 14 di oggi, è prevista una “bomba” (come scritto nel post) che farà felici tutti i suoi fan, probabilmente legata al nuovo album.

Ma chi condurrà questa sera Made in Sud? Sicura la presenza di Lorella Boccia, anche lei calatasi ormai in maniera naturale nel ruolo di conduttrice dopo il passato nel mondo della danza professionistica. Non ancora chiaro chi affiancherà la bella campana: possibile che il noto attore Maurizio Casagrande, presenza fissa nel cast di Made in Sud, venga coinvolto maggiormente nel presentare i comici sul palco vista la sua enorme esperienza attoriale.