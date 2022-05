Ascolti tv, rivoluzione totale: dal 2 maggio è terremoto in Italia. Cambia tutti per la rilevazione dei dati, molti programmi tremano

Chi segue abitualmente Inews.it sa che tutti i giorni in tarda mattinata ci occupiamo dei dati relativi agli ascolti tv ma da oggi cambia tutto. Perché l’Auditel ha variato alcuni dei suoi parametri e quindi sarà un terremoto.

Come spiega il sito specializzato Davidemaggio.it, dal 2 maggio 2022 infatti l’Auditel che abbiano conosciuto finora non esisterà più. In pratica fino allo scorso fine settimana nel computo del conteggio finivano ogni singolo canale televisivo ma anche una parte che non c’entrava con gli effettivi spettatori.

Era la voce ‘Altre TER’ che sta per ‘Altre terrestri’ e faceva massa con il resto. Forse un dato non così fondamentale per conteggiare gli ascolti totali, ma intanto era una voice prevista che invece da inizio maggio è sparita. Proprio per questo, perché si tratta di variare il conteggio complessivo, i dati relativi al 1° magio arriveranno più tardi del solito per verificare di non aver commesso errori.

Ascolti tv, rivoluzione totale: come funziona il nuovo metodo di rilevazione

Non cambia però il principio dell’Auditel, ma lo share medio sì. Il sito Davidemaggio fa degli esempi concreti, parlando delle variazioni che si registreranno da adesso in poi, decisive anche per stabilire se un programma abbia o meno avuto successo con il pubblico.

Se un canale, un gruppo, un o un programma televisivo prima del 1° maggio faceva registrare uno share del 20%, da quella data invece (a parità di ascolti) dovrebbe salire al 21.4% circa. Se un canale, un gruppo, un o un programma televisivo prima del 1° maggio faceva registrare uno share del 10%, a parità di ascolto salirà fino al 10.7%.

E ancora se un canale, un gruppo, un o un programma televisivo prima del 1° maggio faceva registrare uno share del 5%, a parità di ascolto dal 1° maggio farà registrare uno share pari a circa il 5.3%. Infine se un canale, un gruppo, un o un programma televisivo prima del 1° maggio faceva registrare uno share dell’1%, aumenterà circa fino all’1.07%. Non variazioni clamorose, ma comunque importanti.