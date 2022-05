Anticipazioni Una Vita, Acacias viene invasa: amato personaggio finisce in manette

Un’invasione inaspettata ad Acacias che metterà in allerta tutti con un personaggio finirà in manette: tutte le anticipazioni

I telespettatori della famosa soap opera spagnola assisteranno all’invasione di Acacias programmata ormai da tempo con talpe interne alla città. Molti personaggi subiranno colpi di scena inaspettati.

La prossima settimana di programmazione di Una Vita sarà cruciale per i telespettatori affezionati della soap opera spagnola. Innanzitutto Aurelio cerca di rassicurare Natalia che ha paura di finire sotto processo come spia, successivamente il Quesada va a casa di Anabel per farle una sorpresa non sapendo che Marcos sta tendendo una trappola alla figlia. Contemporaneamente, Natalia mette al corrente suo fratello e Genoveva di aver deciso di uscire con Felipe: sarà proprio davanti ai suoi occhi che la Quesada viene rapita, ma con l’aiuto di Jacinto e Ignacio l’avvocato sventa il rapimento.

Non passa troppo tempo che Natalia scopre che ad aver organizzato il rapimento sono stati Aurelio e Genoveva. Finalmente Mendez riesce ad arrivare a capo di chi c’è dietro l’assassinio di Felicia: il garzone cui consegna i soldi gli rivela il nome di chi è stato, ma subito dopo viene aggredito da due individui. A preoccuparsi, in primis, per Mendez è Felipe che lo aspettava per un appuntamento. Per Felipe e Natalia non c’è pace: quando stanno per baciarsi entrano le guardie con un mandato d’arresto per la Quesada.

Anticipazioni Una Vita, Acacias viene invasa: ci sarà anche un ferito

Ad Acacias è in atto uno sciopero e Alberto informa Miguel sugli ultimi dettagli, prima che quest’ultimo vada ad assistere i manifestanti arrestati, c’è un nuovo bacio con Daniela. Ormai tutta la città è invasa e Antonito viene colpito durante un po’ di caos, proprio per quanto accaduto decide di scrivere un articolo molto duro sulle rivolte, nonostante lo stesso Ramon l’abbia supplicato di non pubblicare nulla. Antonito non ha alcun intenzione di fermarsi e si lascia andare a scomode rivelazione sullo sciopero.

Nel frattempo, Leonardo sale in soffitta e dà a Soledad degli scatoloni in cui c’è nascosto qualcosa di molto pericoloso: a sorprenderli c’è Fabiana che comincia ad avere qualche sospetto sui due.