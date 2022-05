Un Posto al Sole anticipazioni, Roberto Ferri prenderà una decisione inaspettata: la reazione di Marina

Le intriganti vicende dei protagonisti di Un Posto al Sole continuano a tenere il pubblico di Rai Tre con il fiato sospeso: le anticipazioni.

Non mancheranno nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Negli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 maggio 2022 troveremo ancora al centro della scena la povera Chiara.

Dopo aver depositato alla polizia la vera versione dei fatti sul terribile incidente che ha causato la morte di suo padre Giancarlo, Chiara sarà presa d’assalto dai giornalisti che non le daranno tregua. Intanto Lara farà di tutto per trovare una nuova alleanza con Fabrizio Rosato tenendo fuori Marina Giordano e Roberto Ferri.

Ma al centro della scena, nei nuovi episodi di un Posto al Sole, non mancheranno anche Ornella e Raffaele. Quest’ultimo per ovviare alla solitudine senza la dottoressa Bruni, accetterà la compagnia di un’altra persona lasciando il pubblico di Rai Tre senza parole: il portiere di Palazzo Palladini presto si troverà ad un bivio.

Una nuova decisione di Roberto Ferri troverà l’appoggio di molti: quale sarà la reazione di Marina?

Nuovi colpi di scena nella seguitissima soap opera napoletana, Un Posto al Sole, lasceranno gli appassionati con il fiato sospeso. Dopo le rivelazioni di Chiara Petrone il rapporto tra Roberto Ferri, Filippo e Marina Giordano sembrerà al quanto compromesso. A peggiorare le cose ci penserà Lara. La donna farà di tutto per per danneggiare gli imprenditori cercando l’alleanza di Fabrizio Rosato: gli svelerà tutta la verità sui sentimenti di Marina.

Intanto Raffaele sarà ad un passo dal compromettere definitivamente il suo matrimonio con Ornella, tutto questo per Elvira. La donna, infatti, rappresenterà sempre di più un ostacolo nella vita matrimoniale del portiere. Ma a lasciare tutti sbigottiti ci penserà Roberto Ferri. Dopo le rivelazioni della Petrone a Filippo e Marina, l’imprenditore chiederà le dimissioni dalle imprese della giovane erede.

Infine non mancheranno novità sul rapporto tra Rossella e Riccardo. La neodottoressa, sollecitata da Nunzio, deciderà di cominciare ad accorciare le distanze con l’affascinante dottor Crovi. Non ci resta che seguire i nuovi episodi di un Posto al Sole per scoprire tutte le novità sulle vicende dei protagonisti.