“Sono entrati dieci militari”, Nina Moric racconta la sua verità sul gesto di Fabrizio Corona

Non molte ore fa è rimbalzata la notizia di Fabrizio Corona che sarebbe entrato a casa dell’ex moglie: la versione di Nina Moric

Il rapporto tra il Re dei paparazzi e la showgirl croata è sempre stato molto ambiguo e terremotato, compreso quello col figlio Carlos. Adesso il paparazzo ne combina un’altra e viene sorpreso dalle forze dell’ordine.

Tutto è partito nella serata di venerdì 29 aprile con Fabrizio Corona che ha bussato in maniera accesa alla porta della sua ex moglie, Nina Moric, nella zona della Fondazione Prada. La richiesta del Re dei paparazzi era di una somma di soldi che sarebbero spariti da casa sua e la cui colpa sarebbe proprio della modella croata. Immediatamente Nina Moric ha allertato le forze dell’ordine che si sono presentate a casa sua dov’è stato sorpreso Fabrizio Corona che, teoricamente, dovrebbe essere agli arresti domiciliari.

A seguito del processo, infatti, al Re dei paparazzi fu concesso di scontare la sua pena a casa per comprovati problemi di salute. Una volta che le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo, hanno costatato soltanto l’evasione dagli arresti domiciliari, ma nessuna aggressione ai danni dell’ex moglie.

Nina Moric racconta la verità su quanto accaduto con Fabrizio Corona

Dopo i fatti accaduti venerdì 29 aprile, Nina Moric ha parlato al Corriere della Sera e raccontato quanto è avvenuto in serata: “Vivo al quarto piano di un residence, dove c’è un portinaio 24 ore su 24. Erano passate le 22 quando ho sentito le urla fuori dalla porta: non so come sia riuscito a salire. A quel punto ho chiamato i carabinieri, ma li aveva chiamati pure lui. Così sono arrivate tre pattuglie e mi sono trovata a casa nove-dieci militari. Mi sono messa a disposizione e ho detto che potevano perquisirmi la casa perché non avevo nulla da nascondere. E infatti alle due del mattino se ne sono andati, senza trovare nulla”.

Ma che fine hanno fatto allora questi soldi? La showgirl croata non ne sa assolutamente nulla: “Se vogliamo dirla tutta i soldi, e tanti, li deve lui a me: sto parlando di una cifra a sei zeri. E comunque c’è un detto indiano: con i soldi puoi comprare la casa, ma non le persone che ti fanno stare bene dentro la casa. È tutto veramente triste”.