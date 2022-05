Lutto nel mondo della musica: muore amata cantante dopo lunga malattia

Le due figlie della nota cantante americana hanno voluto subito diffondere la triste notizia tramite un comunicato stampa congiunto: la loro madre è morta nella serata del 30 aprile. Ecco perchè il loro messaggio fa pensare al peggio.

Dall’inizio di questo 2022 in America sono morti molti davvero molti rappresentanti del mondo dello spettacolo. Il rapper J Stash il primo di gennaio ha ucciso la sua fidanzata e poi si è tolto la vita puntandosi la pistola alle tempie. Il 10 febbraio è morta per cause naturali l’indimenticabile regina del funk Betty Davis, che aveva 77 anni.

Il 26 marzo ci ha lasciato anche il batterista dei Foo Fighters, Taylor Hawkins. Anche in Italia sono venute a mancare delle figure molto importanti, come quella del cantante partenopeo Fausto Cigliano e Marco Occhetti, conosciuto dal pubblico come Kim della band Cugini di Campagna e venuto a mancare dopo un arresto cardiaco.

Lutto nella musica: la cantante americana è morta

La cantante americana Naomi Judd è purtroppo morta nella serata del 30 aprile 2022 all’età di 77 anni. Sono state le due figlie, Wynonna ed Ashley Judd, a diffondere subito la notizia con un comunicato ufficiale. Naomi ci ha lasciato dopo una lunga malattia mentale, che ha reso i suoi ultimi anni della vita più difficili.

Questa la nota ufficiale: “Oggi noi sorelle abbiamo vissuto una tragedia. Abbiamo perso la nostra bellissima madre a causa della sua lunga malattia. Siamo a pezzi. Stiamo attraversando un profondo dolore e sappiamo che, poiché l’abbiamo amata, è stata amata dal suo pubblico. Siamo in un territorio sconosciuto“.

La lunga malattia contro cui ha combattuto Naomi Judd

Secondo quanto riferisce il settimanale Oggi, Naomi Judd sarebbe stata inserita nella Country Music Hall of Fame americana proprio il primo maggio. Si è spenta proprio il giorno prima di veder realizzato il sogno della sua carriera. Negli ultimi tempi si era esibita con la figlia Wynonna, con cui aveva organizzato un tour sotto il nome di The Judds.

Non era un mistero che Naomi Judd soffrisse da anni di una forte depressione “resistente al trattamento grave“. La cantante americana aveva anche scritto un libro a riguardo, “River of Time“, ed il fatto che venga indicata come causa della sua morte la sua malattia mentale fa pensare purtroppo al peggio.

Ecco la breve nota con cui le figlie di Naomi Judds hanno reso noto che la cantante americana è morta il 30 aprile. Qui sopra, invece, c’è un video che raccoglie i migliori successi musicali della sua carriera.