Lulù Selassié pronta per un duetto? I fan invadono la bacheca di un ex di Amici

I fan di Lulù Selassié hanno invaso la bacheca di un ex di Amici, certi che fra pochissimo verrà pubblicato il loro duetto musicale. Ecco cosa è esattamente successo e cosa aveva raccontato la principessa qualche giorno prima.

La passione per il canto di Lulù Selassié non è sfuggita ai numerosi spettatori del GF Vip 6. Nel video di presentazione proposto dal Grande Fratello, raccontava proprio che spera di poter fare di quest’arte una professione. All’interno della casa più spiata d’Italia la principessina si è esibita più volte in performance canore, anche estemporanee.

Agli inizi di febbraio, quando è stata organizzata una festa all’interno della casa del GF Vip 6, tutti gli inquilini hanno potuto scegliere di travestirsi come un famoso cantante. Lulù ha scelto di diventare come Cardi B. L’artista americana ha condiviso su Twitter un breve video dove ha mostrato di apprezzare le doti di performer della principessa.

Lulù pronta per un duetto? Cosa le chiedono i fan

Lulù ha confermato ai suoi ammiratori di essere molto concentrata nel tentativo di far decollare finalmente la sua carriera di cantante. Ha anche spiegato che sta preparando il suo primo album, ma per il momento non può dare nessuna anticipazione. Le fatine, cioè le fan di Lulù, hanno subito notato che in questo periodo è uscito il lavoro di un ex di Amici.

LDA, infatti, è stato eliminato durante il Serale di Amici del 30 aprile, perdendo nello scontro con Nunzio. Il pubblico del programma di Maria De Filippi è insorto dopo il suo addio al programma, di cui è stata data la colpa principalmente ai giudici. Luca D’Alessio è infatti l’unico concorrente di questa edizione di Amici ad aver vinto il disco di platino.

I fan di #fairylu chiedono due cose: LDA gli risponderà?

Sia il cantante di Amici 21 che Lulù sembrerebbero essere i preferiti del pubblico nei programmi in cui hanno partecipato, anche se non sono riusciti a vincere. Forse da questo punto in comune è nata la particolare richiesta di numerosi fan. In questo momento, LDA sta promuovendo il suo album, e presto uscirà il video di Bandana.

Gli ammiratori della principessa e del cantante li vorrebbero veder collaborare insieme. Diverse persone hanno chiesto a LDA di far comparire Lulù nel suo video di Bandana. In tanti, inoltre, vorrebbero vedere un duetto della Selassié con Luca D’Alessio nel suo album che sembrerebbe essere quasi pronto per essere pubblicato.

Ecco il commento di Cardi B quando ha visto Lulù vestirsi con i suoi abiti di scena: “Wow, chiaramente è lei la star del programma“.