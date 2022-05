L’influencer ha deciso: sarà al GF Vip. Higuain è geloso?

La decisione della bellissima influencer e sportiva: parteciperà alla prossima edizione del GF, ma così potrebbe scontentare qualcuno a lei vicino

Da poche settimane è terminata la lunga edizione 2021-2022 del Grande Fratello Vip, ovvero il reality show di Canale 5 che ogni anno riapre i battenti e fa parlare di sé in maniera continua.

Nonostante l’ultima edizione sia dunque terminata da poco, nel mondo dello spettacolo e della TV già si parla del cast in lizza per partecipare in vista del prossimo anno.

In tal senso si vocifera della presenza nella casa più nota della TV di una bellissima influencer italiana, la quale pare sia stata legata al campione argentino Gonzalo Higuain. Quest’ultimo, attualmente in forza all’Inter di Miami, potrebbe non vedere di buon occhio la scelta della sua giovane ‘fiamma’.

Pubblicità, eventi e sport. Ma anche i reality show nel suo futuro

La ragazza in questione è la modella ed influencer Antonella Fiordelisi. La 24enne di Salerno è diventata celebre sia per la sua attività sportiva nella Scherma olimpica, ma soprattutto per il fisico mozzafiato e gli scatti bollenti pubblicati quotidianamente su Instagram.

Si rincorrono dunque voci sempre più frequenti sulla partecipazione della Fiordelisi al prossimo GF Vip, edizione che dovrebbe iniziare nell’autunno 2022. L’influencer non ha né confermato né smentito, ma pare che i suoi agenti siano già in trattativa per inserirla nel cast del reality targato Mediaset.

Il rapporto con Higuain, seppur non così stretto e continuo, è stato in qualche modo confermato da Antonella durante una puntata di Domenica Live: “Ho sentito Gonzalo tempo fa tramite un suo amico, ci siamo chiariti riguardo i suoi apprezzamenti. Ora ci sentiamo a vicenda“.

Liaison a parte, Higuain potrebbe risultare geloso per la partecipazione della giovane di Salerno al programma, dove non è raro che nascano nuovi flirt e rapporti sentimentali più o meno duraturi. La Fiordelisi ha però voluto precisare che la sua vita non è solo social network o apparizioni televisive.

Dopo aver preso parte a Temptation Island e Uomini e Donne, Antonella è ora impegnata in diverse campagne pubblicitarie, shooting fotografici e la passione per la scherma. Oltre ad occuparsi di un bed & breakfast di famiglia nella propria città. Si dichiara single da circa un anno e, in attesa delle mosse di Higuain, si sta godendo la sua vita indipendente.