“Ho subito una grave aggressione”: denuncia terribile di un’ex gieffina, pubblico sconvolto

Ci sono personaggi che cavalcano l’onda dei reality e sono capaci di rimanere sotto la luce dei riflettori anche per diverso tempo dopo la loro fine. E altri che invece spariscono e nessuno sa che fine abbiano fatto, fino a quando non si rifanno vivi.

Come Francesca De André che via social continua a tenere informati i suoi follower ma in realtà da tempo era sparita dai radar della tv e anche da quelli del gossip. Ora però è tornata con una denuncia che sa di schiaffo e fa tremare il pubblico. Perché la figlia e nipote d’arte nel suo ultimo post lancia accuse molto pesanti.

“Ciao a tutti. Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora in realtà mi trovo. Ma sto cercando di reagire”, ha scritto la ragazza. E poi ha aggiunto alcuni particolari: “Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, del quale non sono ancora in condizioni di parlare. Ma non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo vi chiedo comprensione, sostegno e affetto”.

Denuncia terribile di un’ex gieffina, pubblico sconvolto: da mesi non la vediamo più in tv

Francesca De André parla anche se in realtà non spiega e questo accende ancora di più il campanello d’allarme sulla sua situazione. L’abbiamo vista come concorrente all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello, c’erano voci di una sua partecipazione al GF Vip 6 ma sono mesi che non appare in tv. Una volta era spesso ospite da Barbara D’Urso, ora che gli spazi alla conduttrice Mediaset sono stati tagliati anche per lei è diventato più difficile anche se qui si va oltre.

La figlia di Cristiano De André ha sempre denunciato il rapporto conflittuale con il padre e parte della sua famiglia, ma questa volta non sappiamo che cosa le sia successo. Anche perché negli ultimi tempi non ci sono state più tracce di Giorgio Tambellini, il suo ultimo compagno ufficiale che aveva mollato e poi ripreso nonostante i dubbi di molti.

Non è chiaro se oggi i due stiano ancora insieme, non è chiaro il disagio di Francesca da cosa derivi, non è chiaro perché le sue condizioni in questo momento siano così tragiche. Può spiegarlo solo lei, se avrà voglia.