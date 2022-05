Gerry Scotti si ferma e preoccupa i fan: a Mediaset si guardano intorno

Una battuta d’arresto inaspettata per Gerry Scotti che fa preoccupare i suoi fan: è tempo di guardarsi attorno?

Il conduttore lombardo è da anni stimato dalla rete del Biscione e ne offre la sua professionalità da tempo immemore. Tuttavia, la battuta d’arresto non convince e fa storcere il naso: cosa succede?

Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono una coppia che funziona molto bene sul lavoro e la loro vita professionale si è incrociata più volte negli studi di Striscia La Notizia. Anche ieri sera, sabato 30 aprile, il TG satirico di Antonio Ricci è andato regolarmente in onda prima di lasciare la line ad Amici di Maria De Filippi, non convincendo però la platea. Tutti i servizi trasmessi e lo spirito dei conduttori hanno raccolto 3.047.000 spettatori con il 15.1% di share.

Indubbiamente ottimi numeri per Canale 5 che, però, ha dall’altro lato l’indistruttibile Amadeus con I Soliti Ignoti che ha raccolto 4.495.000 spettatori pari al 22% di share vincendo così la gara d’ascolti per quella fascia oraria. Tuttavia, Mediaset ha avuto la sua rivincita nella serata di ieri.

Tutti gli ascolti TV della serata di sabato 30 aprile

Le sfide si fanno sempre più dure e QUESTA SERA i cantanti e i ballerini rimasti sono pronti a dare il massimo! Cosa accadrà nella settima puntata del Serale? Tutti sintonizzati alle 21.20 su Canale 5, non mancate 😉📺✨ pic.twitter.com/9WTlIubokQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 30, 2022

Quando c’è Queen Mary in TV non ce n’è per nessuno ed anche la gara d’ascolti di sabato 30 aprile è stata vinta da Canale 5 grazie al talent show Amici. Nonostante le gioie e dolori vista l’eliminazione del ballerino di Raimondo Todaro, Nunzio, sono stati in 4.370.000 spettatori con uno share del 26.3% a seguire le vicissitudini di Maria De Filippi ed i suoi. Su Rete 4 invece, Miami Supercops ha totalizzato 937.000 spettatori con il 4.8% di share, mentre Italia 1 ha raccolto 987.000 spettatori pari al 4.8% di share con l’amatissimo film d’animazione L’era glaciale 2 – Il disgelo.

Per quel che riguarda le reti Rai, Ulisse – Il Piacere della Scoperta su Rai Uno ha conquistato 2.753.000 spettatori pari al 15% di share. Su Rai Due, F.B.I. ha interessato 1.108.000 spettatori pari al 5.2% di share e F.B.I. International 1.012.000 spettatori pari al 5.1% di share. Per finire, Rai Tre ha incollato 659.000 spettatori con il 3.5% di share con Che Ci Faccio Qui.