Gemma Galgani, mazzata terrificante per la dama torinese: ora è finita davvero!

Nuova terrificante mazzata per Gemma Galgani. Infatti per la dama torinese adesso è finita davvero. Andiamo a vedere cos’è successo.

Altro colpo basso per Gemma Galgani, che da poco ha ricevuto la terribile notizia. Infatti il suo percorso a Uomini e Donne potrebbe subire una nuova interruzione: scopriamo quindi cos’ha coinvolto la protagonista del Trono Over.

Spuntano le nuove anticipazioni sulle puntate di Uomini e Donne della prossima settimana. Ancora una volta Maria De Filippi accoglierà in studio tutti i protagonisti del Trono Classico e Trono Over. Infatti proprio nella giornata di ieri c’è stata una nuova registrazione, con i tronisiti che sono ritornati in studio. Si cercherà di capire quindi cosa succederà al trono di Veronica e Luca. Proprio la nuova protagonista è uscita in esterna con Matteo e con Andrea. Non ci sono dettagli sulle esterne, quindi non è possibile sapere al momento come sono andate le due uscite.

Ancora una volta a fornire tutte le anticipazioni della trasmissione ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, gestore del profilo Instagram di Uominiedonneclassicoeover. Stando al portale specializzato, infatti, i telespettatori potranno notare un dettaglio non indifferente. In studio non ci sarà Aurora, una delle corteggiatrici di Luca Salatino. Il trono di Luca pare perdere pezzi quindi, con il protagonista che porterà nuovamente in esterna Soraia, mentre non ci sono novità per quanto riguarda Lilli.

Uomini e Donne, Gemma Galgani torna protagonista: tutte le anticipazioni

Ma le grandi novità arriveranno specialmente con il Trono Over. Infatti nelle prossime puntate del dating show vedremo Gemma Galgani che continuerà ad essere abbandonata dai cavalieri. Infatti questa volta a dirle addio ci penserà Giacomo. Il Cavaliere ha deciso di interrompere la conoscenza con la Galgani, che di sicuro non avrà reagito bene. Anche per loro ci sarà da attendere la messa in onda per capire la vera reazione della dama torinese.

Mentre invece c’è grande attesa anche per capire cosa succederà tra Ida e Riccardo. Però per i telespettatori ci sarà ancora da aspettare, visto che nelle ultime registrazioni non si è parlato dei due. Il vero colpo di scena è accaduto nelle ultime puntate, visto che Ida ha confessato che tra i due non c’è solamente amicizia. Quindi si dovrà aspettare le prossime puntate per capire l’evoluzione delle relazione tra i due.