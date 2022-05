Salta la finale di Amici? Maria De Filippi ha deciso: telespettatori in fibrillazione

La finale di Amici di Maria De Filippi è attesa a breve, ma non tutto sta andando come previsto: le ultimissime a riguardo

La padrona di casa del talent show di Canale 5 si sta facendo due calcoli sulla serata più importante del suo programma: questo è il motivo per cui potrebbe saltare. Telespettatori non vedono l’ora di sapere la data ufficiale!

Dopo l’eliminazione di Alice, Gio Montana, Calma, John Erik, Leonardo, Aisha, Crytical, Carola, LDA e quella ieri di Nunzio, in gara sono rimasti soltanto Sissi, Alex e Serena della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, Albe e Dario per Anna Pettinelli e Veronica Peparini e Luigi e Michele per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. In totale, i ‘superstiti’ sono 7, vuol dire che la finale si sta decisamente avvicinando.

Anche quest’anno Maria De Filippi e la produzione potrebbero decidere per la strada della magnanimità ed aggiungere un posto in finale, come accaduto l’anno scorso per Deddy, per far vivere una finale a 5, vorrebbe dire che da eliminare prima del giorno fatidico ce ne saranno soltanto 2 e che la finale è più vicina che mai. Un’indiscrezione arriva proprio sulla data del giorno della finale di Amici: quando si farà?

Amici di Maria De Filippi, la finale: quando si farà? La produzione ha deciso

⚠️ FINALE DI #Amici21 ⚠️ Maria De Filippi, in accordo con Mediaset, ha deciso di evitare lo scontro frontale: la finale di Amici non sarà in sfida con quella dell’Eurovision 2022. Sabato 14 maggio, al posto di Amici, ci sarà un film in replica: “Anche se è amore non si vede”. — AMICI NEWS (@amicii_news) April 30, 2022

Stando a quanto riportato dalla pagina Twitter, Amici News, sembrerebbe che Maria De Filippi in accordo con la produzione avrebbe deciso di non scontrarsi con l’EuroVision Song Contest che quest’anno si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Varrebbe a dire che gli italiani dovrebbero decidere di guardare soltanto una delle finali e la padrona di casa sa che questo rappresenta una mossa azzardata per una serie di motivi.

Quando ci sarà la finale, allora? Non è difficile pensare che Maria De Filippi potrebbe andare in diretta dagli studi Mediaset domenica 15 maggio.