“Ha crisi d’ansia”, paura per le condizioni di un protagonista di Amici: fan allarmati

I fan di Amici sono allarmati per le condizioni di salute di uno dei ex protagonisti della trasmissione. Andiamo quindi a vedere di chi si tratta.

Sono tantissimi i protagonisti di Amici e tra questi troviamo senza ombra di dubbio le giudici della trasmissione. Una di loro infatti è preoccupata per gli attacchi di ansia di un suo ex allievo: tutti i dettagli.

Tutti i fan di Amici sono preoccupati per le condizioni di salute di Andreas Muller, ex allievo della trasmissione che ad oggi è un ballerino professionista. Ad oggi Muller fa parlare di sé anche perché è attualmente fidanzato con Veronica Peparini. La preoccupazione dei followers si è fatta sentire specialmente dopo la sua assenza nelle puntate del Serale. Così lui, qualche settimana fa, attraverso Instagram ha dato delle spiegazioni.

Andreas quindi ha avuto modo di raccontare che sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista dell’umore e fisico, visto che dovrebbe operarsi al ginocchio. Mentre invece dopo una breve crisi, la sua relazione con Veronica Peparini sta procedendo a gonfie vele. La coreografa e insegnante di Amici cerca

Amici, Veronica Peparini rivela: “Andreas Muller soffre di attacchi di ansia”

Veronica Peparini ha quindi voluto confessarsi al settimanale Tv Mia. Infatti la coach di Amici, parlando del fidanzato, ha affermato: “Ora Andreas ha un periodo complicato. Fisicamente è stanco e ha crisi d’ansia, ma insieme supereremo tutto“. Una confessione che non ha fatto altro che gettare nello sconforto tutti i fan del ballerino. Infatti Muller adesso è in apprensione perché dovrebbe affrontare una operazione importante per un infortunio.

Nel corso dell’intervista Peparini ha avuto modo di parlare anche di questa edizione del reality affermando: “Quest’anno è arrivato Raimondo e con lui è andato tutto subito benissimo. Abbiamo una visione molto simile della danza, siamo amici” – ha poi continuato – “Con Alessandra, invece, i rapporti sono più difficili. Lei è molto dura e ogni anno fa una vittima, questo è l’anno di Serena“. Infine Veronica ha rivelato che la trasmissione le ha cambiato la vita, visto che al suo interno ha anche trovato l’amore.