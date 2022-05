Oggi è il conduttore più amato e seguito dagli italiani, ma nessuno ricorda cosa faceva Carlo Conti prima di esordire in tivù.

Carlo Conti agli inizi degli anni ottanta dirige Lady Radio e conduce Radio Notte. Nel 1985 esordisce in RAI con la conduzione del programma musicale Discoring che condurrà per quattro edizioni, sino al 1989.

Dal 1991 al 1993, dopo il successo di Discoring, conduce su Raiuno due edizioni della trasmissione per ragazzi Big!, grazie alle quali vince due Telegatti e un Premio Regia Televisiva. Nelle stagioni 2000/2001 e 2001/2002 gli viene affidata la conduzione dello storico contenitore domenicale Domenica In, esperienza che esegue al fianco di Mara Venier, Antonella Clerici ed Ela Weber. Dal 31 dicembre 2003 gli è stata affidata inoltre la conduzione della trasmissione di Capodanno di Rai Uno, L’anno che verrà, da lui condotta ogni anno sino al 2013, fatta eccezione del 2009. Dal 26 marzo al 21 maggio conduce la quarta edizione de I raccomandati che riscuote un grande successo. Dal 12 gennaio 2008 conduce il nuovo varietà I migliori anni. A partire dal 17 settembre 2011 conduce la quarta edizione de I migliori anni, conclusasi con grande successo il 29 dicembre. Nella primavera del 2012 conduce la prima edizione del talent Tale e quale show e nel 2015 conduce il Festival di Sanremo.

Dal 26 dicembre al 6 febbraio 2021 conduce su Rai 1 al sabato sera Affari tuoi – Viva gli sposi!, edizione speciale del gioco televisivo Affari tuoi che lui stesso aveva condotto nel 2015. Dal 22 aprile 2022 invece conduce sempre su Rai 1 The Band. Un successo dopo l’altro che lo ha portato ad essere il conduttore più amato dagli italiani, ma cosa faceva Carlo Conti prima di esordire sul piccolo schermo?

Cosa faceva Carlo Conti prima di diventare un famoso conduttore? Sorpresa!

Carlo Conti nasce a Firenze il 13 marzo 1961, da Giuseppe Conti e Lolette. A 18 mesi rimane orfano del padre a causa di un tumore ai polmoni. Terminati gli studi di ragioneria all’istituto “Duca D’Aosta” diplomandosi con 60/60 ottiene un posto fisso come bancario ma nel 1986 si dimette per inseguire la sua passione in radio lavorando per Radio Studio 54 e Lady Radio. Nel 1977 fonda insieme con alcuni amici Radio Firenze Nova, mentre nel 1978 entra a Radio Firenze 2000 dove comincia la sua attività di disc jockey e di speaker.