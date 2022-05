Anticipazioni Uomini e Donne: Ida rivela i suoi sentimenti, nuovo bacio per Gloria

Nelle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne che sono state effettuate il 29 aprile, le delusioni amorose sono state le protagoniste in tutti gli scambi fra dame e cavalieri. Ecco tutti gli spoiler sulle prossime puntate.

Le anticipazioni sulle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne rivelano che i protagonisti del programma di Maria De Filippi non andranno negli studi Mediaset solo il 29 aprile, ma anche sabato 30. Questo significa che potrebbero anche filtrare altri spoiler rispetto agli ulteriori confronti che avranno luogo in studio.

Nelle registrazioni di Uomini e Donne del 29 aprile, Riccardo Guarnieri è stato uno dei grandi protagonisti. Sembrerebbe inseguire una dama che non lo vuole più, mentre avrebbe una corteggiatrice a cui non è interessato. In studio, infatti, l’imprenditore ha voluto parlare ancora una volta con Gloria, che sembrerebbe ferma sulle sue posizioni.

Scatta il bacio: Riccardo è sempre più lontano da Gloria

Dopo lo slancio iniziale ed il bacio, Gloria ha completamente cambiato idea rispetto a Riccardo Guarnieri. Dai commenti della dama si capisce che è molto infastidita dal comportamento del cavaliere, che secondo lei non sarebbe coinvolto. Ha inoltre sottolineato che per lei ogni tipo di frequentazione si sarebbe definitivamente conclusa.

Gloria, nel frattempo, avrebbe iniziato a frequentare un altro cavaliere di Uomini e Donne. Anche in questo caso, ci sarebbe stato subito un bacio, ma non si conosce ancora il suo nome. Dopo aver cercato invano di riavvicinarsi con Gloria, Riccardo ha avuto un lungo confronto con Ida. La parrucchiera avrebbe fatto delle dichiarazioni inaspettate.

Anticipazioni Uomini e Donne: nelle registrazioni del 29 aprile anche Alessandro viene respinto da Melissa

Mentre per Guarnieri ormai con la Platano c’è solo un’amicizia, la dama siciliana, invece, avrebbe ammesso che per lei c’è qualcosa in più. Lei sembra ancora molto presa da questa relazione ormai finita, e questo spiegherebbe perchè tutti i suoi tentativi di aprirsi ad altri cavalieri nel corso di questi anni siano miseramente naufragati.

Anche Alessandro, come Riccardo, ha ricevuto un rifiuto di continuare la conoscenza. Un nuovo arrivo nello studio, Melissa, avrebbe detto di preferire la frequentazione con Luca del Trono Over. Bruno ha incontrato una nuova corteggiatrice, mentre Alessandro senior ha rifiutato Concetta, che era venuta in studio per conoscerlo.

Ecco un video delle ultime puntate già trasmesse di Uomini e Donne in cui si capisce come Gloria abbia ormai deciso di allontanare Riccardo: