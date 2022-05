Anticipazioni Tempesta d’amore: scoperto il tradimento, Maja farà una scelta

Le anticipazioni di Tempesta d’amore dal 1 al 7 di maggio vedono diverse coppie in bilico. Verrà inaspettatamente scoperto un tradimento, e questo potrebbe mettere fine ad una relazione. Maja, invece, farà una scelta d’amore.

Dal 1 al 7 di maggio le anticipazioni di Tempesta d’amore vedono svilupparsi le trame riguardo il viaggio di Alfons in Italia con il figlio di Cornelia, Benni. Dopo che il capo consierge aveva cercato di nascondere i fatti alla moglie Hildegard organizzandosi per tornare prima del suo arrivo da Londra, ci sarà un brutto imprevisto.

All’improvviso, infatti, Alfons diventerà irreperibile e si scoprirà solo in un secondo momento che è rimasto vittima di un incidente. Non ci saranno per fortuna conseguenze gravi per lui, ma questo aprirà ancora una volta le discussioni con Hildegard riguardo la sua passione per le moto, che lui non ha alcuna intenzione di accantonare.

Scoperto il tradimento: la reazione inaspettata

Dopo aver aiutato Florian a riavvicinarsi a Maja grazie alla consegna della chiavetta, Ariane farà un altro gesto del tutto inaspettato. Andrà alla stazione di polizia e pagherà la cauzione di Erik, che così potrà tornare in albergo, dove c’è anche il padre di Maja, come se non fosse successo nulla. L’ex direttore della comunicazione farà una terribile scoperta.

Il tradimento di Ariane verrà a galla, e lui non la prenderà affatto bene. Erik verrà anche a scoprire che è stato usato ancora una volta dalla donna di cui è innamorato. La cauzione, infatti, non è stata pagata per farlo uscire di carcere, ma Ariane ha semplicemente attuato una strategia che potesse riavvicinarla alla sua migliore amica Selina.

Tempesta d’amore, dal 1 al 7 maggio Maja farà la sua scelta

Il cuoco Andrè ed il fratello Werner continueranno ad avere a che fare con la misteriosa signora comparsa dal nulla, Ilona. La donna, che aveva fatto numerose domande proprio ad Andrè facendogli credere di essere interessata a lui, proporrà al fratello di farsi pagare centomila euro per inserire il Furstenhof nella lista degli alberghi più rinomati della zona.

Su richiesta di Werner, Robert si metterà ad indagare su Ilona, facendo delle scoperte incredibili. Nel frattempo, Maja si troverà sempre più combattuta fra i sentimenti per Florian e Hannes. Non se la sentirà di lasciare il suo fidanzato, e deciderà di fare una gita in grotta con lui che si trasformerà in un vero e proprio incubo.

Ecco uno scherzo fatto durante le riprese da Arne Löber, che interpreta Florian, a Christina Arends, che veste i panni di Maja in Tempesta d’amore: