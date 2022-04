Uomini e Donne, incredibile spoiler: l’inaspettata scelta di Diego – VIDEO

Il cavaliere forse più indeciso del Trono Over, Diego Tavani, avrebbe fatto la sua scelta nel programma Uomini e Donne, lasciando gli studi insieme ad una sua corteggiatrice. Ecco chi è la dama con cui è uscito dalla trasmissione.

Diego Tavani sarebbe potuto essere il cavaliere con cui Ida Platano avrebbe potuto lasciare gli studi di Uomini e Donne dopo la fine della relazione con Riccardo Guarnieri. In realtà, la loro è forse stata la scelta più breve di sempre. Lui mostrò dei tentennamenti dopo la scelta, cercando poi di correggere quanto fatto e cercando di poter ricominciare.

La Platano non riuscì a perdonare a Tavani il comportamento e la polemica subito dopo la scelta, e si rifiutò di riallacciare i rapporti. L’assenza di Diego subito dopo i fatti fece pensare a molti spettatori che il cavaliere fosse stato cacciato dalla trasmissione. In realtà, si trovava in isolamento domiciliare a causa del Covid-19.

Qual è stata la scelta di Diego Tavani: lo spoiler

Il 30 aprile ha iniziato a circolare sul web un video, diffuso dal profilo social del settimanale SuperGuidaTv. Nel breve registrato si vede Diego Tavani a Roma, nel ristorante Tema. Insieme a lei, una dama di Uomini e Donne con cui si frequentava da diverso tempo, ma che nelle ultime puntate sembrava volesse mettere da parte.

Diego Tavani, infatti, ha sempre definito la dama Aneta come molto pura, perfetta, forse troppo. Per trovare un motivo di litigio insieme a lei, ha detto chiaramente, bisognerebbe inventarsi qualcosa. Spaventato dalle relazioni precedenti, dove tutto è finito velocemente “come un foglio di carta che finisce nel camino“, Diego era apparso piuttosto titubante.

Le parole di Diego a Uomini e Donne che in molti non hanno capito

Le parole di Diego Tavani a Uomini e Donne riguardo Aneta avevano confuso in molti, soprattutto la diretta interessata. In realtà, lui parlava chiaramente di un sentimento che stava crescendo lentamente. Si era reso conto di aver incontrato una persona speciale e si stava chiedendo cosa potesse fare per proteggere e far crescere la relazione.

Aneta, che prima di iniziare a frequentare Diego Tavani aveva tentato invano di costruire una relazione con Armando Incarnato, si è mostrata in imbarazzo quando il suo cavaliere gli ha chiesto di salutare a favore di telecamera. Ecco il video in cui si vedono Diego Tavani e Aneta cenare insieme a Roma: