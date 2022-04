Tommaso Stanzani, arriva la consacrazione definitiva: brividi per i suoi fan

Procede a gonfie vele la carriera di Tommaso Stanzani e adesso per il ballerino sembrerebbe arrivata la consacrazione: il nuovo incarico.

Amici 20 è stato solo il trampolino di lancio per la carriera di Tommaso Stanzani, che adesso è pronto alla consacrazione definitiva. Infatti per lui è arrivato uno dei lavori che sognava da tempo: fan in visibilio.

Nuova esperienza lavorativa per Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici 2020. Infatti il ballerino prenderà parte al tour europeo di Andrea Bocelli come ballerino solista. Il nuovo incarico arriva a poca distanza dal debutto come cantante. Un vero e proprio sogno per l’ex allievo del talent show, che come detto da poco ha lanciato il suo singolo dedicato al fidanzato, Tommaso Zorzi. Nonostante ciò la passione per la danza non si è mai spenta per Stanzani.

Ad annunciare la nuova avventura ci ha pensato lo stesso ballerino con un post su Instagram. Infatti proprio sul suo profilo, Tommaso ha fatto sapere che prenderà parte al tour europeo del cantante lirico Andrea Bocelli, in partenza la prossima settimana, il 3 e il 4 maggio, dal Teatro Ziggodome di Amsterdam. Inoltre Stanzani sarà un ballerino solista insieme ad Angelica Gismondo. I due ballerini quindi accompagneranno il tenore durante le tappe italiane ed europee.

Tommaso Stanzani sarà al tour di Bocelli come ballerino solista: è un sogno!

La carriera di Tommaso Stanzani è in continua evoluzione. Il ragazzo visto ad Amici 20, infatti, ha iniziato dal pattinaggio artistico, origine della sua carriera, alla danza e al canto. Nel corso della sua giovanissima carriera, però, il trampolino di lancio è stato il talent di Maria De Filippi nell’edizione dello scorso anno e da quel momento il suo percorso si è arricchito di partecipazioni in importanti compagnie di ballo. Ma nella sua vita, come detto, non c’è solo la danza.

Nelle ultime settimane Stanzani ha esordito nel mondo della musica con il suo primo brano ‘Origami‘, dedicato al fidanzato Tommaso Zorzi. I due si sono conosciuti poco dopo la sua partecipazione ad Amici e a cui è ancora oggi legato. Nonostante questo primo approccio con la musica, il suo cuore rimane legato al mondo della danza, l’unico che riesce a far esprimere al ballerino tutti i suoi sentimenti.