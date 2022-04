Stefano Tacconi, le ultimissime dall’ospedale: il mondo del calcio prega per l’ex portiere

Iniziano ad emergere le prime notizie riguardanti le condizioni di salute di Stefano Tacconi. L’ex portiere è stato colpito da un’emorragia cerebrale.

Stefano Tacconi continua il suo processo di riabilitazione dopo aver accusato un’emorragia cerebrale. Infatti dall’ospedale dove è ricoverato sono arrivati i risultati della seconda TAC: a dare la notizia ci ha pensato il figlio Andrea.

Continuano a preoccupare le condizioni di Stefano Tacconi. Infatti nei giorni scorsi le agenzie di riferimento hanno la news riguardante l’ex portiere di Juventus e della Nazionale, Stefano Tacconi, colpito da un’emorragia cerebrale. Secondo quanto ricostruito lo sportivo 64enne stava partecipando ad un evento ad Asti, quando all’improvviso si è sentito male. Quindi Tacconi è stato trasportato d’urgenza al vicino ospedale di Alessandria.

Adesso l’ex portiere è ancora ricoverato al reparto neurochirurgia. A fornire ulteriori notizie sul suo stato di salute ci ha pensato il figlio Andrea. Infatti sui propri canali social lo stesso Andrea ha scritto: “Anche la seconda TAC di stasera è andata bene. Nessun riscontro negativo. Avanti così“. Anche nei giorni scorsi il figlio dell’ex portiere aveva dato segnali incoraggianti dopo i risultati delle prime Tac. Andiamo quindi a ripercorrere la carriera di Stefano Tacconi.

Stefano Tacconi, notizie incoraggianti dall’ospedale: scopriamo la carriera dell’ex portiere

Il pubblico italiano conosce Stefano Tacconi specialmente per la sua carriera di sportivo. Negli anni passati abbiamo visto l’ex portiere partecipare anche ad alcuni progetti cinematografici e televisivi. Nel 1990, a scopo benefico, partecipò alla pellicola Ho parato la luna di Ornella Barreca, dove raccontava la sua esperienza da portiere. Mentre nel 2008 fu protagonista del film Amore, bugie e calcetto, diretto da Luca Lancini ed anche qui interpretava se stesso.

Al termine della sua carriera ha anche svolto il ruolo di opinionista in varie trasmissioni sportive. Inoltre ha partecipato anche all’Isola dei Famosi. L’ex calciatore aveva partecipato in veste di concorrente all’edizione 2003 del reality, la primissima, vinta da Walter Nudo e condotta da Simona Ventura. Nonostante ciò in molti ricorderanno che l’ex portiere fu eliminato subito. Per il resto, ancora oggi, lo sportivo è molto amato dai tifosi juventini più nostalgici.

Con la maglia dei bianconeri è riuscito anche a detenere un primato unico: nessun portiere fino ad ora è riuscito a vincere tutte le gare Uefa più importanti con il team della Vecchia Signora. Mentre lo scorso anno a Pomeriggio Cinque aveva raccontato come di avere avuto problemi alla schiena che l’avevano costretto ad un’operazione chirurgica. Preoccupato dalla D’Urso aveva affermato: “Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza“. Auguriamo quindi a Tacconi che tutto vada per il meglio dopo l’ultimo colpo basso.