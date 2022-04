Meteo, tra sole ed improvvisi temporali: la situazione nel weekend

La situazione meteo sulla penisola risulterà parecchio instabile e molto variabile nelle prossime ore. Andiamo quindi a scoprire cosa succede.

Il meteo sulla penisola italiana è in continua evoluzione ed anche oggi non mancheranno i colpi di scena. Infatti qui avremo un paese conteso tra stabilità atmosferica ed improvvisi temporali: tutte le previsioni.

La situazione meteorologica sulla penisola italiana è in continua evoluzione ed è pronto ad aprirsi la stagione dei temporali. In tutto ciò è complice anche l’ingresso l’ingresso di aria più instabile proveniente dalla Scozia. Avremo quindi un inizio del mese di maggio piuttosto turbolento. Nonostante ciò queste piogge saranno passeggere ed andranno ad esaurirsi già nel corso della giornata. Quindi nei prossimi giorni avremo un’alternanza di sole e rovesci.

Già da domani avremo quindi l’ingresso dell’aria scozzese pronto a provocare qualche acquazzone sul Nord-Ovest, in estensione serale all’Alta Toscana. Quindi la domenica del primo maggio sarà decisamente variabile ma anche soleggiata, la maggiore probabilità di rovesci è al momento confinata al centro e parte del Nord. Inoltre non si escludono brevi acquazzoni su tutte le aree a ridosso dei rilievi. La prima proiezione per la prossima settimana vede per Lunedì ancora qualche momento di instabilità sulle adriatiche. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore.

Meteo, note instabili sul paese: cosa succederà oggi

In questi giorni abbiamo visto una vasta fase anticiclonica dilagare nel paese italiano. Questo meccanismo che ha portato a tanta stabilità sulla penisola però rischia di incepparsi nelle prossime giornate. Infatti i primi rovesci inizieranno a verificarsi già nel corso di questo sabato, con piogge sui comparti alpini. Altrove dovrebbe conservarsi ancora il bel tempo. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nel corso di questa giornata sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nubi in aumento dai settori di Ovest, pronte a spostarsi verso Est. Durante le prime ore del mattino avremo anche alcune piogge e rovesci sparsi attesi tra pomeriggio e sera. Quindi avremo delle temperature in diminuzione, con massime che oscilleranno dai 19 ai 23 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo cieli soleggiati un po’ ovunque. Inoltre la nuvolosità sarà decisamente in aumento da Ovest con qualche debole pioggia in arrivo sull’alta Toscana. Mentre invece per quanto riguarda le temperature, queste risulteranno in diminuzione, con massime che andranno dai 17 ai 23 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione meteorologica in prevalenza stabile. Infatti la giornata risulterà assolutamente soleggiata, con nubi sparse che copriranno solo Est Sicilia, Calabria, Appennino lucano e alta Puglia. Le temperature risulteranno in diminuzione, con massime che andranno dai 18 ai 22 gradi.