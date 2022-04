Manuel Bortuzzo, arriva un gesto davvero inaspettato: inviperiti i fan di Lulù

Dopo la rottura con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo sarebbe stato visto passare la serata con la sua ex: c’è però un suo nuovo gesto che sta facendo davvero arrabbiare gli ammiratori della principessina. Ecco di cosa si tratta.

Una delle caratteristiche di queste ultime edizioni del GF Vip sono proprio i fandom, ossia i gruppi di ammiratori, delle coppie nate all’interno del reality show. Già quando Jessica Selassié aveva deciso di smettere di seguire Barù su Instagram, la sua scelta aveva lasciato senza riferimento le numerose persone che si riunivano sotto il nome di Jerù.

L’addio fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, dal momento che fra i due c’era una relazione sentimentale, è stato molto più rumoroso. La più giovane delle principessine del GF Vip 6 ha lamentato di essere stata lasciata tramite un comunicato Ansa. Non si aspettava assolutamente questa decisione da parte del nuotatore ed è stata malissimo.

Perchè Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati?

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, dietro la rottura di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo ci sarebbe il padre di lui, Franco. Sarebbe la famiglia del nuotatore che avrebbe provocato la fine della relazione, ed i motivi sarebbero principalmente economici. Come risarcimento della gambizzazione subita, Manuel ha infatti ricevuto un ingente rimborso.

Secondo Rosica, l’importo dell’indennizzo ricevuto ammonterebbe a ben dieci milioni di euro e sarebbe gestito dai genitori di Manuel. Il papà Franco sarebbe preoccupato dal tenore di vita e dalle frequentazioni di Lulù. I Selassié, fra l’altro, starebbero anche attraversando dei problemi economici a causa della situazione giudiziaria del padre.

I due gesti del nuotatore che hanno fatto imbestialire i fan

Lulù potrebbe dunque essere vista come una minaccia per l’enorme patrimonio di Manuel. La diretta interessata non ha voluto commentare o entrare nel merito dei motivi della separazione dal nuotatore, spiegando di non voler ferire il suo ex in nessun modo. È evidente che la principessina sia ancora innamorata di lei e che stia soffrendo molto.

Ci sono due gesti che hanno davvero fatto arrabbiare i fan di #fairylu. Manuel sarebbe uscito insieme alla sua ex la sera stessa della rottura con Lulù. Inoltre, sarebbe tornato a seguirsi sempre con la sua ex su Instagram, che ha prontamente ricambiato. Possibile che i due non si frequentassero per la gelosia della Selassié e adesso si siano ritrovati?

Ecco un breve video che mostra alcuni momenti delle riprese della pellicola Rai Rinascere, che racconterà proprio la storia di Manuel Bortuzzo:

Questo, invece, è lo spot Rai di Rinascere: