Isola dei Famosi 2022, malore improvviso e grande paura: si ritira dal reality?

Attimi di grande paura all’Isola dei Famosi dove una concorrente ha accusato un improvviso malore: potrebbe lasciare la trasmissione.

Nuovo colpo di scena nell’Isola dei Famosi dove una delle naufraghe ha spaventato tutti, subendo un mancamento. Andiamo quindi a vedere di chi si tratta e perché potrebbe lasciare il programma.

Grande paura nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, dove una concorrente ha accusato un malore. Stiamo parlando di Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, che ha dovuto lasciare la diretta nel corso della puntata di venerdì 29 aprile 2022. Infatti la naufraga ha avuto un piccolo mancamento durante la prova ricompensa. Il tutto accade, appunto, quando insieme ai suoi compagni d’avventura si ritrova a dover superare un percorso davvero difficile. Laura ce l’ha messa tutta, visto che in palio c’erano delle bistecche.

Inoltre la gara consisteva in un percorso ad ostacoli, dove a fare gli ostacoli erano i concorrenti stessi. Ognuno di loro deve superare tutto il resto del gruppo arrivando sino alla fine e camminando su un palo di legno di pochi centimetri. I naufraghi, tutti insieme, hanno deciso di non far partecipare Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro. l numero della carne corrisponde a quello dei naufraghi. A dare inizio alla prova ci pensa Roger Balduino, che riesce nell’impresa. Poi tocca a Clemente Russo ed infine Laura Maddaloni, che al termine della prova è apparsa molto affaticata.

Isola dei Famosi, mancamento per Laura Maddaloni: le sue condizioni

Dopo la prova ricompensa, quindi, Laura Maddaloni ha accusato un piccolo malore. Ad informare Ilary in studio ci ha pensato Alvin, dichiarando che la concorrente non era con il gruppo. Così l’inviato dall’Honduras ha annunciato il piccolo mancamento della moglie del pugile di Marcianise. Nonostante ciò Alvin ha anche portato buone notizie, rivelando che alla fine il medico ha garantito che era tutto apposto.

Dunque, nulla di grave per Laura, che però non prosegue la puntata insieme ai suoi compagni d’avventura. Inoltre sempre la concorrente alla fine non dovrebbe ritirarsi dalla trasmissione e continuerò quest’avventura in compagnia del marito. I due coniugi russo hanno avuto anche dei battibecchi nei giorni scorsi proprio con Tavassi. Nonostante ciò i due sembrano essere sempre due dei favoriti del reality. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori colpi di scena.