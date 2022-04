Iliad, mazzata tremenda: l’ultima novità rischia di stravolgere tutto. La compagnia telefonica low cost deve fare molta attenzione

La concorrenza nel mondo del mobile è sempre più spietata e ne sta facendo le spese anche l’azienda francese. Le cifre di Kena ad esempio sono assolutamente imbattibili anche per Iliad.

In un mondo fatto di aumenti di costi e inflazione la sfera della telefonia sembra essere una piacevole eccezione. Le spese per la connessione del nostro smartphone sono sensibilmente calate negli ultimi anni, a fronte di un’offerta sempre più ricca e completa. Questo anche grazie alla concorrenza in continuo aumento e all’arrivo di compagnie low-cost di buon affidamento. Abbiamo citato in lungo e in largo le offerte davvero straordinarie che Iliad ha proposto a tutti gli utenti in questo lasso di tempo. Non possiamo però non paragonare il tutto anche a nuovi brand che si stanno rapidamente accaparrando una fetta sempre più ampia del mercato. Nello specifico stiamo parlando di Kena Mobile, protagonista nelle ultime ore di una proposta davvero senza precedenti.

A fronte di una spesa di appena 5,99€ al mese garantisce minuti illimitati e ben 100 giga di dati. L’operatore virtuale si appoggia alla rete di TIM e come è noto dispone solo della tecnologia a 4G, con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Un compromesso che sembra essere andato a genio a molte persone che hanno deciso di sposare il loro progetto.

Iliad, mazzata tremenda: arriva la proposta imbattibile di Kena Mobile

Quest’ultima offerta sopra citata, in realtà non è del tutto “ufficializzata” ma va ricercata tramite una telefonata. Andando sul sito dell’operatore, infatti, le condizioni non sono espressamente visibili. Occorrerà contattare il call center e parlare con un operatore. L’offerta è limitata a chi effettua la portabilità del numero da determinati operatori, tra cui Iliad e altre low cost (ad esempio Fastweb). Per quanto riguarda i dettagli possiamo riassumere così: minuti in voce illimitati, 500 sms mensili, 100 giga di navigazione internet più 4 giga in roaming. La connessione è 4G, limitata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Tra i servizi aggiuntivi spicca LoSai (avviso di chiamata via SMS se il numero non è raggiungibile) e ChiamaOra (avviso via SMS o richiamata automatica quando un numero torna raggiungibile). Non c’è alcun costo di attivazione e la ricarica SIM iniziale è di 10 euro (tutti convertiti in credito telefonico, quindi oltre al pagamento dei 5,99 euro della prima mensilità, rimangono caricati ulteriori 4,01 euro). Per attivare il tutto chiamate il call center e procedete tramite un operatore.