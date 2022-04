Il paradiso delle signore, amatissima attrice è incinta: l’annuncio è emozionante

Grande annuncio in arrivo per tutti i fan de Il Paradiso delle Signore. Infatti una delle attrici più amate è incinta: tutti i dettagli.

Il Paradiso delle Signore è senza ombra di dubbio una delle soap opere più amate del momento. Inoltre i fan della serie potranno gioire per l’annuncio di una delle attrici più apprezzate dal pubblico: l’annuncio inaspettato.

Si sta concludendo la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, dopo un anno ricco di successi dal punto di vista degli ascolti. La soap opera Rai continua a sorprendere e coinvolgere il pubblico a casa, tanto che è stata confermata anche per una settima stagione. Inoltre anche al di fuori del set arrivano notizie entusiasmanti per i fan. Infatti Federica De Benedittis è incinta!

L’attrice che interpreta Roberta ne Il paradiso delle signore è quindi in dolce attesa e e lo ha annunciato tramite il suo profilo Instagram. Infatti all’interno di un post Federica ha rotto ogni indugio affermando: “Abbiamo custodito questo “segreto” per mesi. Custodire deriva da custode. Il custode ha cura, preserva dai pericoli, provvede alle necessità“. Andiamo quindi a vedere le parole dell’attrice durante l’annuncio.

Il Paradiso delle Signore, Federica De Benedittis è incinta: l’annuncio

Federica De Benedittis ha quindi voluto annunciare la sua gravidanza con un lungo post su Instagram. L’attrice ha quindi scritto una lunga didascalia in cui comunica: “Per me in questi mesi è stato necessario fare un passo indietro… dai social, dalla frenesia quotidiana, dal caos e godermi attimo dopo attimo, cambiamento dopo cambiamento, per prepararmi al meglio ad accogliere questa sconvolgente, stupefacente, folle novità che ormai da mesi cresce dentro di me. La vita, che cosa meravigliosa!“.

Il neonato arriverà dall’unione con il marito Giulio Maria Corso, anche lui attore ed anche lui ha recitato nella soap di successo nel ruolo di Antonio Amato. I due quindi presto diventeranno genitori. A dare l’annuncio della gravidanza di Federica ci hanno pensato proprio i diretti interessati. Per esprimere tutta la sua gioia a Giulio è bastato scrivere: “È la notizia più bella che potrò mai darvi“. Quindi adesso i due sono al settimo cielo e pronti più che mai a diventare genitori.