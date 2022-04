Fabrizio Corona, intervengono i carabinieri dopo l’ultima bravata: c’entra anche la Moric

Fabrizio Corona commette una nuova bravata. L’intervento dei carabinieri riporta la situazione sotto controllo: cosa c’entra Nina Moric.

L’intervento dei carabinieri ha riportato la situazione sotto controllo con Fabrizio Corona che è apparso particolarmente collaborativo dopo la bravata: per lui però sono guai seri. L’imprenditore nonché ex paparazzo dei vip è stato denunciato a piede libero dai militari dell’arma.

Nuovi guai per l’ex paparazzo dei vip, Fabrizio Corona. Il 48enne catanese avrebbe evaso i domiciliari per raggiungere Nina Moric. Una volta giunto a casa della sua ex moglie tra i due ci sarebbe stata una furiosa lite. Tutto è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 29 aprile, nella zona della Fondazione Prada a Milano dove vive la supermodella.

Come si legge sul quotidiano di informazione Today, Fabrizio Corona avrebbe raggiunto la sua ex incolpandola di aver fatto sparire dei soldi da casa sua. La showgirl all’arrivo dell’ex paparazzo avrebbe immediatamente allertato il 112. Stessa cosa ha fatto anche Corona ma per denunciare il furto. L’episodio, naturalmente, ha visto l’imprenditore catanese collezionare una nuova denuncia per evasione dei domiciliari.

Corona evade i domiciliari per andare a casa di Nina Moric: cos’è successo tra i due ex

Giunto a casa di Nina Moric, tra i due sarebbe esplosa una lite furiosa ma, come evidenziato dai carabinieri intervenuti sul posto, non ci sarebbero state aggressioni fisiche. Dopo aver messo la quesitone sotto controllo placando gli animi dei due ex, i militari hanno denunciato Fabrizio Corona perché a piede libero nonostante i domiciliari.

Intanto, come si apprende su Today, l’imprenditore catanese sarebbe stato molto collaborativo con le forze dell’ordine e nonostante la Moric abbia più volte dichiarato di non avere nulla a che fare con il furto, Corona si è detto intenzionato a sporgere denuncia contro l’ex.