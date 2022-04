Eva Henger sotto shock: il terribile dettaglio dell’incidente

Continuano a filtrare ulteriori dettagli riguardo l’incidente di cui è rimasta vittima Eva Henger ed il marito Massimiliano Caroletti. Ci sarebbero alcune conferme riguardo il fatto che la showgirl sarebbe rimasta sotto shock: ecco i motivi.

Si è diffusa rapidamente la notizia del grave incidente di cui è rimasta vittima Eva Henger con il marito Massimiliano Caroletti. La showgirl si trovava in macchina in Ungheria nella mattinata del 28 aprile, quando un’altra vettura avrebbe provocato uno scontro frontale nel tentativo di sorpassare forse un camion.

Fortunatamente, le notizie circa la gravità dell’incidente sono state subito ridimensionate, anche se la coppia di anziani con cui hanno avuto lo scontro in auto ha perso subito la vita. Durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 29 aprile, il direttore di Novella 2000 ha chiarito che sia per Eva che per il marito ci saranno diversi interventi chirurgici.

Eva Henger, i motivi dello shock dopo l’incidente

Diverse fonti avevano riportato che Eva e Massimiliano si stavano recando ad adottare un cucciolo. La Henger ha sempre amato moltissimo gli animali, ma sembra che l’attrice volesse far felice soprattutto la sua figlia quattordicenne, che per fortuna non si trovava in macchina al momento dell’incidente d’auto.

Massimiliano ha voluto scrivere sui propri canali social un messaggio per ringraziare tutte le persone che si sono preoccupate per lui e per Eva in questi giorni: “Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali… Ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima. Questo post è per mia moglie che si trova in un ospedale distante 200km.“.

I dettagli strazianti dell’incidente: cosa è successo dopo lo scontro

Il settimanale Novella 2000 ha voluto ricostruire la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolti Eva Henger ed il marito Massimiliano Caroletti. Antonio Orso, il manager di Eva Henger, ha innanzitutto chiarito che l’incidente stradale è nato da un’infrazione del codice della strada da parte della coppia di anziani che purtroppo è morta sul colpo.

In quel tratto di strada dove stavano transitando la Henger ed il marito, infatti, non era permesso il sorpasso. Le condizioni di Massimiliano sono apparse subito molto gravi, per questo è stato portato via in elisoccorso e si trova a 200 km. di distanza dalla moglie, in una struttura ospedaliera completamente diversa.

Perchè la showgirl ed il marito si trovano in due ospedali diversi: il racconto

Subito dopo lo scontro, il manager Antonio Orso rivela che Eva Henger ha pensato che suo marito fosse morto, e questo l’ha fatta entrare in una condizione di shock. Lo avrebbe infatti chiamato molte volte, ma lui non avrebbe risposto. Prima di portarlo via in aereo, il personale medico ha anche tentato a lungo di rianimarlo.

Eva Henger, le cui condizioni sono risultate subito gravi, non hanno richiesto la sua rianimazione sul posto. per questo motivo l’attrice è stata trasportata via in ambulanza, non con l’elisoccorso. Per il momento, l’attrice non ha ancora fatto un commento riguardo il l’incidente di cui è stata vittima.

Ecco la foto pubblicata da Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger, per il nono anniversario di matrimonio del 14 aprile 2022. Nella didascalia si legge: “Oggi 9 anni di matrimonio… 17 che siamo insieme e 21 che ci conosciamo… Amore mio, ma dove lo trovi un fi*o come me! Sei la mia vita orsa!“.