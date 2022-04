Ex Isola dei Famosi nuovo tronista di Uomini e Donne? Annuncio clamoroso

Un ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha confermato le indiscrezioni che circolavano da diverso tempo riguardo una probabile partecipazione ad un nuovo programma Mediaset come tronista. Ecco cosa ha rivelato.

L’esperienza di Antonio Zequila a L’Isola dei Famosi 2022 è stata molto breve. È stato lui il primo eliminato ufficiale di questa edizione del reality show e, come ha chiarito dalle colonne del settimanale Mio e nello studio di Pomeriggio Cinque, non l’ha presa affatto bene. La colpa del suo addio all’Honduras sarebbe tutta di un’altra naufraga.

Antonio Zequila, infatti, è convinto che la scelta di accoppiare i naufraghi lo abbia penalizzato. Nonostante sia stato lui a scegliere di abbinarsi all’ex gieffina Floriana Secondi, ha definito la situazione “claustrofobica, limitante, penalizzante“. È inoltre sicuro di essere finito in nomination e di essere stato eliminato dal programma per colpe non sue.

Ecco chi è l’ex dell’Isola dei Famosi che diventerà tronista

La prima volta Zequila è finito in nomination perchè effettivamente Jeremias non poteva nominare Nicolas ed Estefania, che avevano guadagnato l’immunità. La seconda volta è finito al televoto perchè gli altri naufraghi avevano avuto delle dispute con Floriana, ma non con lui. Sembrerebbe dunque avere il rimpianto di non aver potuto giocare davvero.

Agli spettatori più attenti non è sfuggito il motivo principale per cui Antonio non voleva stare legato con Floriana. Questa convivenza forzata lo limitava nel poter avvicinare le altre donne. Zequila è infatti single ufficialmente da diverso tempo, e per questo motivo era finito in mezzo alle indiscrezioni su una probabile versione vip di Uomini e Donne.

L’ex naufrago conferma la sua disponibilità per il nuovo format

Era stato il settimanale Nuovo, dove Maurizio Costanzo ha una rubrica da diverso tempo, ad aver lanciato il gossip riguardo un’edizione vip di Uomini e Donne. In un’intervista concessa alla rivista, Zequila ha confermato la sua disponibilità, spiegando che per lui sarebbe un vero onore lavorare con Maria De Filippi, che conobbe nel lontano 1991.

Le indiscrezioni, però, smentirebbero la conduzione della moglie di Maurizio Costanzo e vedrebbero come favorita Silvia Toffanin. La conduttrice ha già rifiutato in passato altre proposte di ulteriori impegni televisivi. Questo perchè ha voluto concentrarsi sugli impegni familiari e sul suo programma ormai storico, Verissimo.

Ci sono altre due soubrette che potrebbero partecipare a Uomini e Donne Vip

L’ex de L’Isola dei Famosi ha riferito riguardo la possibilità che lui rivesta il ruolo di tronista in Uomini e Donne vip: “Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata“.

Oltre ad Antonio Zequila, ci sono altri due nomi che circolano come insistenza per questo nuovo programma che dovrebbe durare otto puntate. Il nuovo format riempirà il vuoto lasciato da Temptation Island, che quest’anno non verrà prodotto. Si tratta delle amiche Pamela Prati e Valeria Marini, entrambe con esperienze di reality show alle spalle.

Ecco l’intervista di Antonio Zequila a #isolaparty, condotto da Valentina Barbieri e Ignazio Moser: