Amici, ex del Grande Fratello Vip si candida: “Ho le competenze giuste”. Cominciano le grandi manovre per la prossima edizione

Ormai ci stiamo avvicinando al gran finale ed è difficile fare pronostici sul vincitore di Amici 2022, ventunesima edizione del talent di Canale 5. Ma c’è già chi si candida per la prossima edizione e non per il ruolo di allievo.

Perché il programma nato dalle idee di Maria De Filippi stagione dopo stagione conferma la bontà della sua formula e sembra che nessuno voglia mancare. Anche chi ha fatto spesso televisione negli ultimi anni ma non ha più un ruolo importante da tempo. Come Matilde Brandi, che abbiano visto lo scorso anno al Grande Fratelli Vip 5 e ora spera in una chiamata.

“Apprezzo tantissimo Amici. Mi piacerebbe fare il giudice -ha confessato a SuperguidaTv.it – perché ne ho le competenze. Do ragione ad Alessandra Celentano che la danza non è per tutti, ma non per il fisico, Per la passione vera che devi mettere in campo e la hanno pochi”. Al momento il pacchetto degli insegnanti che si occupano di danza sembra completo, ma da qui alla prossima edizione qualcosa potrebbe anche cambiare.

Amici, ex del Grande Fratello Vip si candida: è stata ad un passo dall’Isola

In realtà sembrava quasi tutto pronto per il ritorno di Matilde Brandi su Canale 5. Quest’anno la showgirl romana è stata opinionista a Detto Fatto nel pomeridiano di Rai 2 ma è stata anche ad un passo dall’ingresso nel cast dell’Isola dei Famosi 2022. Il suo nome sembrava certo e invece nonostante una trattativa già avviata, alla fine non si è concretizzato nulla.

Nell’intervista la Brandi ha confermato l’indiscrezione spiegando di aver dovuto rinunciare all’impegno per problemi personali. Ma nulla contro Ilary Blasi, come poteva aver immaginato qualcuno: semplicemente non poteva stare lontana da casa tanto tempo dopo averlo già fatto un anno fa con il Grande Fratello Vip 5 anche se in realtà era uscita alla quinta settimana.

L’esperienza al GF Vip di fattoi aveva segnato anche la fine della relazione con Marco Costantini, il commercialista romano che è anche padre delle sue due figlie, Aurora e Sofia. Di recente a Oggi è un altro giorno Matilde ha spiegato che il tempo ha un po’ sistemato le cose anche se resta una ferita aperta. Ma ha riconosciuto le sue colpe, confermando che Marco è “un papà meraviglioso”.